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Украина одолжит €300 млн на энергоэффективность

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Энергоэффективность также включает термомодернизацию, которую будут осуществлять путем установления современного оборудования.
Кредит рассчитан на нужды по энергоэффективности
Кредит рассчитан на нужды по энергоэффективности
 
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) заключил с Украиной соглашение о сотрудничестве, предполагающее поддержку проектов по энергоэффективности общественных зданий. Об этом говорится в сообщении Министерства развития громад и территорий.
 
Соглашение подписали 2 июня накануне встречи доноров Трастового фонда Восточного партнерства по технической помощи (EPTATF).
 
Фонд предоставит 150 тыс. евро, чтобы поддержать имплементацию этого соглашения.
 
Ожидается, что в целом проект по энергоэффективности общественных зданий в Украине будет подкреплен кредитом в 300 млн евро от ЕИБ и грантовыми взносами Фонда Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среды (Фонд Е5Р) и ЕС в дополнение к консультационным услугам.
 
Проект повысит энергоэффективность тысячи зданий, преимущественно детских садов, больниц и школ. Он поможет предотвратить выбросы более 1 млн тонн двуокиси углерода (CO2). Результатами проекта воспользуются 2,5 млн жителей Украины. Путем включения мер по борьбе с COVID-19 проект улучшит среднесрочную устойчивость общественных зданий, в том числе больниц, к пандемии.
 
Первый заместитель министра развития общин и территорий Украины Василий Лозинский объяснил, что кредит 300 млн будет иметь длительный срок погашения. Он рассчитан для внедрения широкомасштабной термомодернизации зданий общественного сектора.
 
В частности, термомодернизацию будут осуществлять путем установления современного оборудования по энергоэффективности, счетчиков и систем управления, модернизации систем отопления, вентиляции и освещения и тому подобное.
 
Ранее Украина обратилась в Европейский инвестиционный банк с просьбой выделить 200 миллионов евро на развитие общественного транспорта.
 
 

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Теги: кредит, энергоэффективность, ЕИБ
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Источник: korrespondent.net

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