Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Запорожье пограничника задержали на распространении наркотиков

Комментариев: 0
Проводятся мероприятия по установлению всех военнослужащих, которые употребляли "товар" пограничника.
Пограничнику грозит уголовная ответственность
Пограничнику грозит уголовная ответственность
Держприкордонслужба
 
В Бердянске Запорожской области пограничник погорел на распространении наркотиков среди сослуживцев. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
 
"Прекращена противоправная схема распространения среди военнослужащих ведомства наркотических средств. В частности задокументировано преступные действия офицера Бердянского пограничного отряда во время непосредственного сбыта им особо опасного психотропного вещества PVP другим военнослужащим отряда", - говорится в сообщении.
 
Отмечается, что пограничник задержан в порядке ст. 208 УПК. За сбыт наркотических средств ему грозит уголовная ответственность.
 
Продолжаются неотложные следственные действия, а также проводятся мероприятия по установлению всех военнослужащих, которые осуществляли приобретение наркотических средств у фигуранта дела и лично их употребляли.
 
Напомним, ранее пограничников задержали на том, что они переправляли через границу контрабанду и иностранцев.
 
Еще недавно был задержан правоохранитель, который торговал амфетамином во Львове.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: наркотики, Запорожская область, пограничники, Госпогранслужба
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь