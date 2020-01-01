На Запорожье пограничника задержали на распространении наркотиков

Проводятся мероприятия по установлению всех военнослужащих, которые употребляли "товар" пограничника.

В Бердянске Запорожской области пограничник погорел на распространении наркотиков среди сослуживцев. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Прекращена противоправная схема распространения среди военнослужащих ведомства наркотических средств. В частности задокументировано преступные действия офицера Бердянского пограничного отряда во время непосредственного сбыта им особо опасного психотропного вещества PVP другим военнослужащим отряда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пограничник задержан в порядке ст. 208 УПК. За сбыт наркотических средств ему грозит уголовная ответственность.

Продолжаются неотложные следственные действия, а также проводятся мероприятия по установлению всех военнослужащих, которые осуществляли приобретение наркотических средств у фигуранта дела и лично их употребляли.

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