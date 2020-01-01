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Названа самая уязвимая к COVID категория украинцев

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По последним данным количество больных коронавирусом в Украине составляет 24 тысячи 340 человек.
В группе риска люди от 30 лет
В группе риска люди от 30 лет
 
В Украине 72,5% заболевших коронавирусом это люди в возрасте 30-69 лет. Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья.
 
"Среди тех, у кого подтвержден новый коронавирус, превалируют женщины (57,9%) и люди в возрасте от 30 до 69 лет (72,5%)",– сказано в сообщении ЦОЗ.
 
При этом самая большая часть заболевших - в возрасте 50-59 лет (21,09%), меньше всего заболевших в возрастной группе до 9 лет (3,60%).
 
4,8% заболевших - в возрасте 10-19 лет, 10,23% - 20-29 лет, 16,71% - 30-39 лет, 18,9% - 40-49 лет.
 
Также 15,79% пациентов с коронавирусной инфекцией в возрасте 60-69 лет и 8,87% - в возрасте 70 лет и старше.
 
Напомним, по прогнозам Минздрава, нулевой прирост заболевания коронавирусной инфекцией в Украине может быть меньше, чем через месяц.
 
Еще Корреспондент писал, что в Украине от COVID излечились более 10000 человек.

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Теги: Минздрав, пандемия, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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