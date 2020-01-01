Под Винницей водитель покусал полицейского

Впоследствии полицейский из-за покусов был вынужден обратиться в больницу за медицинской помощью.

Правонарушителю грозит до 5 лет лишения свободы НПУ

В Винницкой области в селе Мироновка Ямпольского района пьяный мужчина покусал стража порядка во время составления протокола за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом, во вторник, 2 июня, сообщили в областном отделе коммуникации Нацполиции.

По словам начальника Ямпольского полиции Ярослава Марченко, ночью, около 02.30 часов, экипаж группы реагирования патрульной полиции в селе Мироновка остановил автомобиль Жугули, водитель которого, по предварительной оценке, находился в состоянии алкогольного опьянения. Проверка на алкотестере это подтвердила, зафиксировав 3,8 промилле.

"Было решено составить админпротокол, но данная идея пришлась не по душе 26-летнему нарушителю: он начал оказывать сопротивление полицейским, и в разгар потасовки укусил одного из стражей порядка за палец", - сообщил Марченко.

В настоящее время злоумышленник задержан в процессуальном порядке.

Следственным отделом открыто уголовное производство по ч.2 ст. 345 УК Украины. За умышленное причинение работнику полиции телесных повреждений при исполнении им служебных обязанностей правонарушителю грозит до 5 лет лишения свободы.

Кроме того, за управление транспортным средством в состоянии опьянения мужчина привлечен к административной ответственности по ст. 130 КУоАП Украины.

Также сообщается, что правоохранителю пришлось обратиться за медицинской помощью.

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