Суд обязал НАБУ начать расследование в отношении брата Ермака

Громкое дело о "пленках Ермака" будет расследоваться Национальным антикоррупционным бюро Украины.

Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины начать расследование в отношении брата главы Офиса президента - Дениса Ермака. Речь идет о видеозаписях, на которых якобы Денис Ермак предлагает за взятки государственные должности. Об этом, во вторник, 2 июня, сообщил ВАКС на странице в Facebook.

В сообщении говорится, что следственная судья ВАКС частично удовлетворила жалобу народного депутата Гео Лерос и обязала НАБУ внести в ЕРДР "сведения о совершении уголовного преступления, о котором говорилось в заявлении".

Теперь НАБУ, по решению суда, должен начать досудебное расследование дела "пленок Ермака".

Напомним, 29 марта нардеп от Слуги народа Гео Лерос опубликовал видео, на которых человек, похожий на брата главы Офиса президента Дениса Ермака, обсуждает вопросы назначения на государственные должности. Герои видео обсуждают будущие назначения "нужных" людей на "лакомые" должности на таможне и в других государственных структурах.

В свою очередь Андрей Ермак заявил, что подаст заявления в СБУ и ГБР по распространенному Леросом видео.

Также сообщалось, что фигуранты "пленок Ермака" рассказали о скандале.

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