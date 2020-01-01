МВД опубликовало список номеров нарушителей ПДД

Все машины, номера которых были опубликованы, двигались по дорогам со скоростью свыше 170 километров в час.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал номера автомобилей, которые за последние сутки превысили скорость на дорогах. Полный список он разместил во вторник, 2 июня, на своей странице в Facebook.

По словам Геращенко, номера автомобилей запечатлила система автофиксации, которая начала работать с 1 июня.

Замглавы МВД назвал водителей этих авто "потенциальными убийцами на дороге". В то же время, он показал номера машин без последних двух букв, сославшись на защиту персональных данных.

"Каждый из этих нарушителей обязательно получит письмо со штрафом, но пока это письмо дойдет до него, этот водитель может натворить немало бед", - написал Геращенко.

Также он попросил всех, кто может знать машины с такими номерами, обратиться к их водителям с просьбой соблюдать скоростной режим на дорогах.

По мнению Геращенко, публикация подобного списка может предотвратить дальнейшие нарушения.

Кроме того, он опубликовал фото автомобиля, который стал антирекордсменом за последние сутки - Porsche Cayenne, водитель которого двигался со скоростью 210 км/ч по трассе Киев - Харьков.

"Заслуженный штраф в 510 гривен будет направлен владельцу этого авто по месту регистрации в город Полтаву", - отметил замглавы МВД.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил , что за сутки количество нарушений ПДД в Киеве снизилось на 40%.

Напомним, с 1 июня по Киеве и Киевской области заработала аавтоматическая система фиксации нарушений ПДД.

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