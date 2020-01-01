Украинцев попросили не купаться в Черном море

Власти Одессы предполагают, что в 2020 году город и его пляжи посетят от четырех до пяти миллионов туристов.

Жителей Одесской области попросили не купаться в Черном море

Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области призвало украинцев отказаться от купания в Черном море из-за грязной воды. Об этом, во вторник, 2 июня сообщает пресс-служба городской администрации.

Отмечается, что 25-26 мая специалисты взяли пробы воды из Черного моря "во всех определенных контрольных точках Одессы". Экспертиза показала, что "морская вода не соответствует санитарно-микробиологическим показаниям".

"С целью недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации в летний период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем, Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области рекомендует временно воздержаться от морского водопользования до особого распоряжения", - говорится на сайте.

Ранее сообщалось, что вылив в море горючего и моторного масла из танкера Delfi, затонувшего возле пляжа в Одессе, привело к сильному загрязнению воды и воздуха.

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