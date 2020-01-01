В Донецкой области взрывы усилились, в Луганской прекратились - ОБСЕ

Мониторинговая миссия заявила, что в Луганской области за сутки не было ни одного взрыва, в то время, как в Донецкой области они возросли с 15 до 40.

В течение 1 июня в Донецкой области увеличивалось количество нарушений режима прекращения огня, а на Луганщине – сокращалось. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ № 30/2020 от 2 июня.

"В Донецкой области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав также больше взрывов (примерно 40), если сравнивать с предыдущими сутками (15 взрывов)", - говорится в сообщении.

При этом, более 80% нарушений "тишины", в частности почти половина взрывов, зафиксированы вблизи участка разведения в районе Петровского (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка), в районах к востоку и юго-востоку от Гнутово (подконтрольный правительству, 90 км к югу от Донецка), а также к юго-востоку от Светлодарска (подконтрольный правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка).

"В Луганской области СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня (0 взрывов), если сравнивать с предыдущими сутками (13 взрывов)", - указывается в отчете.

Все нарушения зафиксированы в районах к юго-востоку от Попасной (подконтрольная правительству, 69 км к западу от Луганска).

Ранее сообщалось, что патруль ОБСЕ попал под обстрел на Донбассе. Инцидент произошел на блокпосту в районе поселка Золотой Луганской области, который находится на территории, неподконтрольной официальным украинским властям.

Также в ОБСЕ сообщили, что в мае на Донбассе при обстрелах ранены девять мирных жителей.

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