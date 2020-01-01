Итоги 2 июня: Стрельба в Одессе и Рада против Авакова

Неизвестные избили сотрудников магазина в Одессе, устроили погром и ранили двоих человек; Народные депутаты решили уволить Авакова. Bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Стрельба в Одессе

На промтоварном рынке в Одессе рано утром неизвестные в масках зашли в магазин тканей и устроили там погромы со стрельбой. Неизвестные избили сотрудников, а затем скрылись с места происшествия на двух микроавтобусах. В результате стрельбы ранения получили двое мужчин. Их

Нардепы собирают подписи за отставку Авакова

В Верховной Раде начали сбор подписей за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. Для инициирования рассмотрения вопроса об отставке необходимо собрать минимум 150 подписей депутатов.

Недовольство Аваковым вызвано последними криминальными событиями в Украине: расстрелом семи человек в Житомирской области, изнасилованием девушки полицейскими в Кагарлыке, а также массовой перестрелкой в Броварах.

Названа самая уязвимая к COVID категория украинцев

В Украине 72,5% заболевших коронавирусом это люди в возрасте 30-69 лет. При этом самая большая часть заболевших - в возрасте 50-59 лет (21,09%), меньше всего заболевших в возрастной группе до 9 лет (3,60%).

МВФ озвучил новые требования к Украине

Согласно с новыми требованиями МВФ, до сентября в устав Нафтогаза должны внести изменения, которые гармонизируют компанию в соответствии с принципами Организации экономического сотрудничества и развития. Также, в закон о Высшем совете правосудия должны внести изменения относительно процедуры конкурсов отбора членов ВСП. В законе по банкам должны изменить требования по структуре их капиталов и к самому капиталу. Отмечается, что большинство требований нужно выполнить уже в 2020 году.

Рада признала кровь стратегическим ресурсом

Верховная Рада запретила экспорт из страны донорской крови и ее составляющих. В законе формулируются исключительные случаи для вывоза донорской крови: когда правительство решает оказать гуманитарную помощь другим странам либо при условии полного обеспечения плазмой и донорской кровью украинских больниц.

Украина одолжит €300 млн на энергоэффективность

Европейский инвестиционный банк заключил с Украиной соглашение о сотрудничестве, предполагающее поддержку проектов по энергоэффективности общественных зданий. Проект повысит энергоэффективность тысячи зданий, преимущественно детских садов, больниц и школ. Он поможет предотвратить выбросы более 1 млн тонн двуокиси углерода (CO2). Результатами проекта воспользуются 2,5 млн жителей Украины.

Ляшко анонсировал новый формат карантина после 22 июня

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что полной отмены карантина с 22 июня не будет. По его словам, он будет адаптивный, и адаптивность его будет, возможно, не на областном уровне, а на уровне населенного пункта. Он же уточнил, что дальнейшие решения по снятию карантинных ограничений будет зависеть не только от эпидемической ситуации в Украине, а и в странах Евросоюза.

Трамп грозит армией. Бунты в США продолжаются

В США продолжаются самые жесткие протесты за последние 60 лет. Дональд Трамп уже объявил, что может использовать армию для подавления массовых беспорядков. В десятках городов США были разграблены магазины, подожжены более 12 церквей.

Трамп пообещал отправить тысячи тяжело вооруженных военных и полицейских для того, чтобы остановить разгром собственности. Беспорядки и сопровождающие их акты насилия президент назвал внутренним террором.

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