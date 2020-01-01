Новости Донбасса 3 июня: Ранен украинский военный

По данным разведки, бойцы ВСУ уничтожили одного оккупанта.

На Донбассе ликвидирован один боевик facebook.com/MinistryofDefence.UA

За минувшие сутки, 2 июня, террористы 9 раз нарушили режим прекращения огня. Ранен украинский защитник. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

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Как сообщается, противник обстрелял позиции Объединенных сил из запрещенных “Минском“ артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия и применил неуправляемые ракетные снаряды.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток“ вблизи Старогнатовки враг обстреливал позиции Объединенных сил, используя артиллерийские системы 152-го калибра и 82 мм минометы.

Неподалеку Павлополя оккупанты два раза нарушили режим прекращения огня: утром из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а с наступлением темноты, кроме этого, еще применил неуправляемые ракетные снаряды и стрелковое оружие.

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У Богдановки противник задействовал 82 мм минометы, а рядом с Марьинкой - снайперское оружие. Украинский защитников Водяного враг обстрелял из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север“ по защитникам Майорска, Новозвановки и Хутора Свободного вооруженные формирования террористов вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток боевики активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

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