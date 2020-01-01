На Львовщине зафиксировали новый антирекорд по числу заболевших COVID-19

Всего в области 1830 инфицированных коронавирусом.

По данным на среду, 3 июня, во Львовской области подтвердили 1830 случаев инфицирования COVID-19. За сутки число зараженных выросло на 96 человек. Об этом сообщила заместитель городского головы Львова и руководитель городского штаба по противодействию коронавирусу Галина Сличная, передает пресс-служба Львовского горсовета.

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“Всего за весь период карантина во Львовский областной в инфекционные больницы обратились 4885 человек, госпитализированы - 714, на амбулаторном лечении - 4171 человек, выписаны - 559 человек. Сейчас в больнице находится 155 человек, из них в реанимации - 5 человек, на аппаратные ИВЛ - 1 человек“, - говорится в сообщении.

В области от коронавирусной инфекции умерли 60 человек. 457 пациентов выздоровели.

По оперативным данным, за вчерашние сутки, 2 июня, лабораторные центры в городе провели 500 ПЦР-тестов, из которых 96 - положительные (из них - 64 это жители Львова).

Число инфицированных во Львовской области city-adm.lviv.ua

Напомним, ранее сообщалось, что названа самая уязвимая к COVID категория украинцев. По последним данным количество больных коронавирусом в Украине составляет 24 тысячи 340 человек.

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