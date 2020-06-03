“Пошли все к черту”: Саакашвили сорвался во время видеоконференции

Чиновник злостно ответил на провокационный вопрос.

Глава Исполнительного совета реформ, экс- президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили провел онлайн-встречу с представителями бизнеса, во время которой он вышел из себя, отвечая на вопрос одного из собеседников.

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Видео онлайн-встречи Саакашвили опубликовал на своей странице в Facebook.

Собеседник спросил политика, когда можно будет увидеть его “конкретные дела”. Этот вопрос разозлил импульсивного политика. Он заявил, что упреки такого рода его уже надоели, а также посоветовал всем, кто не видит изменений в стране, начать менять ее самостоятельно.

А когда у вас будут дела конкретные? Что значит дела конкретные? Пошли все к черту, кто так думает. Надоело мне это… мол назначили, когда будут дела. Сами шевелите руками, все в ваших руках. К чертовой матери! Сколько можно (говорить): "Мы так надеялись, а он разочаровал". А может вы сами пошевелитесь? - сказал Саакашвили.

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Напомним, Грузия решила не ссориться с Украиной из-за Саакашвили. Глава МИД Грузии обещает продолжить партнерство с Киевом.

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