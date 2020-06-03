Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

“Пошли все к черту”: Саакашвили сорвался во время видеоконференции

Комментариев: 5
Чиновник злостно ответил на провокационный вопрос.
Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили
EPA/UPG

Глава Исполнительного совета реформ, экс- президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили провел онлайн-встречу с представителями бизнеса, во время которой он вышел из себя, отвечая на вопрос одного из собеседников.

Читай также: МИД Грузии обещает в ближайшее время вернуть посла в Украину

Видео онлайн-встречи Саакашвили опубликовал на своей странице в Facebook.

Собеседник спросил политика, когда можно будет увидеть его “конкретные дела”. Этот вопрос разозлил импульсивного политика. Он заявил, что упреки такого рода его уже надоели, а также посоветовал всем, кто не видит изменений в стране, начать менять ее самостоятельно.

А когда у вас будут дела конкретные? Что значит дела конкретные? Пошли все к черту, кто так думает. Надоело мне это… мол назначили, когда будут дела. Сами шевелите руками, все в ваших руках. К чертовой матери! Сколько можно (говорить): "Мы так надеялись, а он разочаровал". А может вы сами пошевелитесь? - сказал Саакашвили.

Читай также: Саакашвили об Авакове: Будем строит рабочие отношения

Напомним, Грузия решила не ссориться с Украиной из-за Саакашвили. Глава МИД Грузии обещает продолжить партнерство с Киевом.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Саакашвили, ссора, скандал, представители бизнеса
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
Путин-Xyйло    03.06.2020, 10:21
Оценка:  0
Путин-Xyйло
Так бывает когда психушки закрывают
ВолодяГрОЙсман    03.06.2020, 10:12
Оценка:  -21
ВолодяГрОЙсман
С 10.06.2020 Lifecell меняет условия и тарифы на исходящие международные звонки.Теперь пакет минут будет предоставляться не на 28 дней,а на 7(!).Стоимость самого пакета так же возрастёт.
"Lifecell:Безнака занность порождает вседозволенность"!
Vixerunt    03.06.2020, 10:05
Оценка:  0
Vixerunt
Про какие конкретные дела хочет услыш. журналист ? Миха уже сделал конкретное дело- сел в тёплое кресло. А вы что думали он вам экономику будет поднимать и заводы современные стоить. Это политикан, балабол и бюрократ и он нашёл себе хорошую высокооплач. работу в Киеве. Вот собствен. и всёёёё.
alex-zol    03.06.2020, 09:59
Оценка:  -21
alex-zol
баран.
ДонКарлитоUA    03.06.2020, 09:46
Оценка:  -21
ДонКарлитоUA
За такой гнилой базар в нормальном обществе этот немытый хачапур получил бы"маслину"из ТТ в ливер...
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь