Украина и Израиль не возобновят авиасообщение в ближайшее время

Данное решение связывают с пандемией коронавируса в Украине.

Авиасообщение между Украиной и Израилем в ближайшее время восстановлено не будет. Причиной стала ситуация с эпидемией коронавируса в Украине. Об этом заявил посол Израиля Йоэль Лион, передает РБК-Украина.

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По словам посла, статистика по COVID-19 в Украине неутешительная. К вопросу открытия авиасообщения между Украиной и Израилем стороны вернуться через месяц.

В ближайшем будущем мы не видим возможности полностью открыть сообщение между нашими странами, - сказал посол.

Представитель израильского МИД отметил, что нужно подождать, пока цифры в Украине снизятся.

Кроме того, другой важный фактор - количество тестов, которые вы проводите, - добавил Лион.

Напомним, ранее экономика Израиля показала существенный обвал впервые за 25 лет. На фоне пандемии рухнули потребительские расходы и инвестиции бизнеса. Также сократился экспорт и импорт.

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