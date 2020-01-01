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Украина и Израиль не возобновят авиасообщение в ближайшее время

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Данное решение связывают с пандемией коронавируса в Украине.
Иллюстрированное фото
Иллюстрированное фото
pixabay.com

Авиасообщение между Украиной и Израилем в ближайшее время восстановлено не будет. Причиной стала ситуация с эпидемией коронавируса в Украине. Об этом заявил посол Израиля Йоэль Лион, передает РБК-Украина

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По словам посла, статистика по COVID-19 в Украине неутешительная. К вопросу открытия авиасообщения между Украиной и Израилем стороны вернуться через месяц.

В ближайшем будущем мы не видим возможности полностью открыть сообщение между нашими странами, - сказал посол.

Представитель израильского МИД отметил, что нужно подождать, пока цифры в Украине снизятся.

Кроме того, другой важный фактор - количество тестов, которые вы проводите, - добавил Лион.

Напомним, ранее экономика Израиля показала существенный обвал впервые за 25 лет. На фоне пандемии рухнули потребительские расходы и инвестиции бизнеса. Также сократился экспорт и импорт. 

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Теги: Украина, Извраиль, Авиасообщение
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