Ушла в окно с ребенком, пока муж спал: детали гибели юристки в Харькове

Появились эксклюзивные детали дела.

1 июня в Харькове из окна 19-го этажа элитного дома выпала 42-летняя женщина с грудным ребенком. Позже выяснилось, что погибшая - юрист и преподаватель Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого Яна Н. Знакомые и коллеги не могут объяснить причины ее поступка.

Эксклюзивные детали гибели женщины и малыша узнал Обозреватель.

Проблемы со здоровьем

Жители дома, где случилась трагедия, характеризуют погибшую с позитивной стороны. Многие не находят объяснения поступку женщины.

Нормальная семья, женщина всегда приветливая. В последнее время Яна гуляла во дворе с коляской, ее ребенку еще не было и года. Ничего необычного не замечали, да и соседи говорят, что семья спокойная, скандалов не было. Мы не можем понять, что произошло, - рассказала соседка юристки.

Друзья женщины долго даже не знали, что трагедия произошла именно с ней. Знакомая Яны говорит, что она всегда была скромной и тихой.

Это она?! Даже подумать не могла! Хорошая, спокойная, скромная, была очень хорошим специалистом по гражданскому праву, - рассказала знакомая погибшей.

Сокурсница погибшей рассказала, что после родов у женщины начались проблемы со здоровьем, но какие именно - не знает никто.

Я не вдавалась в подробности, что именно у нее было. Возможно, коллеги по кафедре знают, - сообщила женщина.

Успешная карьера

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При жизни Яна Н. успела построить успешную карьеру. Она работала на кафедре гражданского права Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого. Сама погибшая является выпускницей того же вуза. Там она защитила кандидатскую в аспирантуру. Яна Н. является соавтором учебника "Семейное право".

На студенческом форуме студенты положительно характеризуют Яну Н.

Закончила академию несколько лет назад, а семейное право помню до сих пор, спасибо вам, - пишет выпусница вуза.

Студенты пишут, что погибшая была из тех преподавателей, которые понимают студентов. Она могла зачет поставить только за посещение лекций, а автомат - за то, что хотя бы немного старался.

Яна Владимировна была очень красивой и эффектной женщиной, многие на нее даже заглядывались. Да, она лояльно относилась к студентам, у нее всегда можно было отработать пропуски, и двойки она редко ставила, - вспомнила студентка Ирина.

Одна из коллег Яны по кафедре рассказала, что женщина дважды была замужем. От первого брака у нее есть сын.

Первый раз она вышла замуж и родила сына. Не так давно снова вышла замуж и второй раз стала мамой. Действительно очень старательно училась в вузе, принимала участие в работе кружка. Писала диссертацию под руководством Жилинковой, которая говорила, что Яна очень добросовестная аспирантка. Она проработала много литературы для написания диссертации, иностранные статьи переводила сама. И после защиты осталась работать на кафедре, - рассказала коллега погибшей.

Была очень скромной, приятной, интеллигентной девочкой. И все время занималась своей семьей. Это ужасная трагедия, даже не представляю, как все это переживет ее мама, - написала изданию ее знакомая преподаватель.

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Мать погибшей работает юридическим консультантом в одном из коммунальных предприятий. Отмечается, что в семейной юридической компании, где по документам Яна числилась юристом, сообщили, что по факту она у них не работала.

Мы ее привлекали для консультаций, потому что она была хорошим специалистом в области семейного права и ученой. Но я ее уже лет восемь не видел, - сообщил глава фирмы Василий Масюка.

Никакой записки

Полиция не нашла в квартире погибшей предсмертной записки. Между тем, на момент трагической гибели матери и малыша в квартире находился муж погибшей. По его словам, в тот момент он спал.

Известно, что 53-летний муж находился дома, он узнал о том, что случилось, только от полицейских, которые поднялись в его квартиру. Говорит, что в это время спал. Что касается старшего ребенка, то у нас нет данных о нем, - сказала спикер полиции Харьковской области Елена Баранникова.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "умышленное убийство" с пометкой "самоубийство". На данный момент следователи проверяют телефон и последние контакты погибшей женщины.

Напомним, в Харькове мать с младенцем выпали с 16 этажа. Инцидент произошел в одной из элитных многоэтажек в центре города.

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