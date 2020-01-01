Чиновника Минобразования поймали на взятке в 300 тыс гривен

Коррупционер требовал взятку от представителя государственного предприятия.

Киевская прокуратура задержала Генерального директора одного из Директоратов Министерства образования и науки Украины во время получения взятки. За свои “услуги“ коррупционер требовал 300 тыс гривен. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Как сообщается, чиновник МОН требовал взятку от представителя государственного предприятия за победу в конкурсе на осуществление опытно-конструкторской работы по созданию новейших технологий с призовым фондом в 3 млн гривен.

При получении - 5 тыс долларов США и 165 тыс грн должностное лицо было задержано, - сказано в сообщении.

В помещении Директората Министерства образования и науки Украины проведены неотложные следственные (розыскные) действия. Открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 368 УКУ. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее в Харькове мужчины пытались продать должности главы ОГА и главы налоговой. Мошенники просили за свои услуги невероятную сумму.

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