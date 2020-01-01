В Украине 24 823 случая коронавируса: обновленные данные МОЗ

За сутки заразились 483 человека.

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По состоянию на 9:00 3 июня в Украине 24 823 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 735 летальных, 10 440 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 483 новых случая. Всего проведено 381 552 тестирование методом ПЦР.

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Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

В частности, коронавирус обнаружен:

Винницкая область - 1050 случаев;

Волынская область - 959 случаев;

Днепропетровская область - 950 случаев;

Донецкая область - 166 случаев;

Житомирская область - 780 случаев;

Закарпатская область - 1236 случаев;

Запорожская область - 463 случая;

Ивано-Франковская область - 1465 случаев;

Кировоградская область - 523 случая;

г. Киев - 3133 случая;

Киевская область - 1652 случая;

Львовская область - 1830 случаев;

Луганская область - 49 случаев;

Николаевская область - 295 случаев;

Одесская область - 913 случаев;

Полтавская область - 272 случая;

Ровенская область - 1873 случая;

Сумская область - 174 случая;

Тернопольская область - 1200 случаев;

Харьковская область - 1131 случай;

Херсонская область - 179 случаев;

Хмельницкая область - 469 случаев;

Черновицкая область - 3442 случая;

Черкасская область - 416 случаев;

Черниговская область - 203 случая.

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Обратите внимание: данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 3 июня 2020 в Центр поступило 1050 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 61138 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, на Львовщине зафиксировали новый антирекорд по числу заболевших COVID-19. Всего в области 1830 инфицированных коронавирусом.

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