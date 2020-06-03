Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Садовой назвал причины "коронавирусного рекорда" на Львовщине

Комментариев: 1
Вспышка коронавируса зафиксирована в футбольном клубе "Карпаты".
Мэр Львова Андрей Садовой
Мэр Львова Андрей Садовой
Пресс-служба Львовского горсовета

За минувшие сутки во Львовской области зафиксировано рекордное количество случаев заражения COVID-19. Одной из причин является вспышка в футбольном клубе "Карпаты". Об этом городской голова Львова Андрей Садовой сообщил на своем Telegram-канале. 

Читай также: Названа самая уязвимая к COVID категория украинцев

По словам Садового, рост случаев инфицирования обусловлен большим количеством проведенных тестирований. 

"За последние сутки лаборатории сделали 500 ПЦР-анализов. Есть 96 положительных результатов. Объяснение такого большого количества простое: больше тестов - больше больных", - сообщил мэр.

Еще одной причиной высокого результата стала вспышка коронавируса во львовском футбольном клубе "Карпаты".

Читай также: В Украине 24 823 случая коронавируса: обновленные данные МОЗ

"Ну и вообще, друзья, посмотрите на улицы города. Там больше нет карантина. Если люди не могут соблюдать правила, то прогнозируемо, что количество больных увеличится. Сегодня наша главная задача не допустить коллапса в медицинской системе Львова", - добавил Садовой.

По состоянию на 3 июня во Львовской области подтверждено 1830 случаев инфицирования COVID-19. За  минувшие сутки число зараженных выросло на 96 человек.

Напомним, на Львовщине зафиксировали новый антирекорд по числу заболевших COVID-19.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
ВолодяГрОЙсман    03.06.2020, 11:03
Оценка:  -21
ВолодяГрОЙсман
Реальная причина лишь одна:на той польской территории слишком много бандерлогов и слишком мало украинцев.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь