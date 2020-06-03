Садовой назвал причины "коронавирусного рекорда" на Львовщине

Вспышка коронавируса зафиксирована в футбольном клубе "Карпаты".

За минувшие сутки во Львовской области зафиксировано рекордное количество случаев заражения COVID-19. Одной из причин является вспышка в футбольном клубе "Карпаты". Об этом городской голова Львова Андрей Садовой сообщил на своем Telegram-канале.

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По словам Садового, рост случаев инфицирования обусловлен большим количеством проведенных тестирований.



"За последние сутки лаборатории сделали 500 ПЦР-анализов. Есть 96 положительных результатов. Объяснение такого большого количества простое: больше тестов - больше больных", - сообщил мэр.



Еще одной причиной высокого результата стала вспышка коронавируса во львовском футбольном клубе "Карпаты".

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"Ну и вообще, друзья, посмотрите на улицы города. Там больше нет карантина. Если люди не могут соблюдать правила, то прогнозируемо, что количество больных увеличится. Сегодня наша главная задача не допустить коллапса в медицинской системе Львова", - добавил Садовой.

По состоянию на 3 июня во Львовской области подтверждено 1830 случаев инфицирования COVID-19. За минувшие сутки число зараженных выросло на 96 человек.

Напомним, на Львовщине зафиксировали новый антирекорд по числу заболевших COVID-19.

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