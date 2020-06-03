На оккупированном Донбассе патриоты расклеили проукраинские листовки - СМИ

Как сообщается, листовки расклеила организация "Комитет освобождения Донбасса".

На оккупированной территории Донбасса в нескольких городах неизвестные патриоты расклеили проукраинские агитационные листовки. Листовки призывали жителей оккупированных территорий встать на борьбу с “русским миром“. Об этом сообщает ТСН.

Читай также: Разведка заявила об обстрелах “Л/ДНР“ из мирных кварталов

“Появлению таких листовок предшествовали недавние тайные собрания, на которых местные жители Донецкой и Луганской областей создали так называемые оппозиционный силы с названием “Комитет освобождения Донбасса“. И к тому комитету приобщилось немало тех, кто в 2014 был ярым сторонником “русского мира“, - говорится в сообщении.

Как сообщается, листовки провисели не долго. Оккупанты их посрывали, а поблизости устроили засады, надеясь вычислить украинских активистов.

Напомним, ранее стало известно, когда откроют КПВВ на линии разграничения. Работа КВПП на линии разграничения приостановлена с 22 марта из-за карантина.

Читай также: В Донецкой области взрывы усилились, в Луганской прекратились - ОБСЕ

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.