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На оккупированном Донбассе патриоты расклеили проукраинские листовки - СМИ

Комментариев: 1
Как сообщается, листовки расклеила организация "Комитет освобождения Донбасса".
Агитационная листовка
Агитационная листовка
tsn.ua

На оккупированной территории Донбасса в нескольких городах неизвестные патриоты расклеили проукраинские агитационные листовки. Листовки призывали жителей оккупированных территорий встать на борьбу с “русским миром“. Об этом сообщает ТСН

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“Появлению таких листовок предшествовали недавние тайные собрания, на которых местные жители Донецкой и Луганской областей создали так называемые оппозиционный силы с названием “Комитет освобождения Донбасса“. И к тому комитету приобщилось немало тех, кто в 2014 был ярым сторонником “русского мира“, - говорится в сообщении.

Как сообщается, листовки провисели не долго. Оккупанты их посрывали, а поблизости устроили засады, надеясь вычислить украинских активистов.

Напомним, ранее стало известно, когда откроют КПВВ на линии разграничения. Работа КВПП на линии разграничения приостановлена с 22 марта из-за карантина. 

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Теги: Донбасс, Листовки, Агитация
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Комментариев (1)
ВолодяГрОЙсман    03.06.2020, 11:20
Оценка:  -25
ВолодяГрОЙсман
"Комитет освобождения Донбасса"-это проект Лубянки.Давайте следующую новость!
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