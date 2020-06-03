“Так будет ок?”: Тищенко в Раде переписывался с Зеленским

Переписка касалась предвыборной кампании.

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Николай Тищенко, который недавно заявил о намерениях баллотироваться на выборах мэра Киева, во время заседания Верховной Рады переписывался с президентом Украины Владимиром Зеленским о своей предвыборной кампании.

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Об этом сообщают Буквы.

Отмечается, что Тищенко утверждал свои баннеры у Зеленского. На фотографии видно, что нардеп отправил несколько фото президенту с вопросом: "Так будет ок?".

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После этого Тищенко открыл переписку с некой Светой Ш. Во время общения с этой женщиной нардеп рассказывает, что Офис президента просил его не начинать борд-программу.

По бордам мы после офиса решили, что без партийных бордов пока. Президент звонил, просил не начинать борд-программу, - написал Тищенко.

Переписка со Светой Ш. Буквы

Напомним, Всеукраинская общественная организация “Передовые правовые инициативы“ провела социологический опрос жителей Киева в отношении выборов городского головы Киева и выборов в Киевский городской совет. Опрос продемонстрировал поддержку партии “Слуга народа“. За партию Президента Зеленского готовы проголосовать 29,53% избирателей.

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