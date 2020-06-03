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“Так будет ок?”: Тищенко в Раде переписывался с Зеленским

Комментариев: 1
Переписка касалась предвыборной кампании.
Переписка Тищенко с Зеленским
Переписка Тищенко с Зеленским
Буквы

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Николай Тищенко, который недавно заявил о намерениях баллотироваться на выборах мэра Киева, во время заседания Верховной Рады переписывался с президентом Украины Владимиром Зеленским о своей предвыборной кампании.

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Об этом сообщают Буквы.

Отмечается, что Тищенко утверждал свои баннеры у Зеленского. На фотографии видно, что нардеп отправил несколько фото президенту с вопросом: "Так будет ок?".

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После этого Тищенко открыл переписку с некой Светой Ш. Во время общения с этой женщиной нардеп рассказывает, что Офис президента просил его не начинать борд-программу.

По бордам мы после офиса решили, что без партийных бордов пока. Президент звонил, просил не начинать борд-программу, - написал Тищенко.

Переписка со Светой Ш.
Переписка со Светой Ш.
Буквы

Напомним, Всеукраинская общественная организация “Передовые правовые инициативы“ провела социологический опрос жителей Киева в отношении выборов городского головы Киева и выборов в Киевский городской совет. Опрос продемонстрировал поддержку партии “Слуга народа“. За партию Президента Зеленского готовы проголосовать 29,53% избирателей.

 

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Теги: Тищенко, Зеленский, переписка
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Комментариев (1)
andy55524    03.06.2020, 11:21
Оценка:  +1
andy55524
Сосанёт Коля-котлета в Киеве, 100 пудей. Не готов он, слабоват. Не Государственный чел, пока думает о наживе.
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