“Так будет ок?”: Тищенко в Раде переписывался с Зеленским
Народный депутат Украины от "Слуги народа" Николай Тищенко, который недавно заявил о намерениях баллотироваться на выборах мэра Киева, во время заседания Верховной Рады переписывался с президентом Украины Владимиром Зеленским о своей предвыборной кампании.
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Об этом сообщают Буквы.
Отмечается, что Тищенко утверждал свои баннеры у Зеленского. На фотографии видно, что нардеп отправил несколько фото президенту с вопросом: "Так будет ок?".
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После этого Тищенко открыл переписку с некой Светой Ш. Во время общения с этой женщиной нардеп рассказывает, что Офис президента просил его не начинать борд-программу.
По бордам мы после офиса решили, что без партийных бордов пока. Президент звонил, просил не начинать борд-программу, - написал Тищенко.
Напомним, Всеукраинская общественная организация “Передовые правовые инициативы“ провела социологический опрос жителей Киева в отношении выборов городского головы Киева и выборов в Киевский городской совет. Опрос продемонстрировал поддержку партии “Слуга народа“. За партию Президента Зеленского готовы проголосовать 29,53% избирателей.
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