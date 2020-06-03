3 июня сервис доставки готовой еды Uber Eats прекращает работу в Украине. В феврале 2018 года компания открыла свои представительства в шести украинских городах: Киеве, Львове, Харькове, Одессе, Днепре и Виннице. Спустя 19 месяцев работы инвесторы американского стартапа приняли решение покинуть украинский рынок.



Почему Uber Eats уходит?



В официальных документах Uber Eats указано, что текущая стратегия компании направлена на завоевания первой или второй позиции на всех рынках, где она присутствует. В Украине же сервис занимал только третье место в рейтинге популярности, уступив испанской компании Glovo и украинскому стартапу Raketa.



Корпоративная политика Uber Eats не позволяет разглашать статистику по отдельным странам, однако известно, что решение уйти из Украины было принято на основе тщательного изучения бизнес-показателей на конкурентном рынке доставки еды.



Что говорят в других компаниях?



В украинском сервисе Raketa объясняют, что Uber Eats повторил судьбу многих международных компаний, которые зашли на украинский рынок, но не смогли здесь укрепиться. Среди основных причин - незнание ментальности рынка и неготовность к быстрым изменениям.



Еще одна причина - введение карантина. Не все игроки на рынке сумели достаточно быстро адаптироваться к новым условиям работы. С другой стороны свои позиции укрепили те компании, которые смогли предложить клиентам новые подходы. К примеру, Raketa первой в Украине предоставила курьерам дополнительные бонусы, ввела бесконтактную доставку, раздавала промо-коды клиентам.



“Нам жаль терять такого сильного игрока, как Uber Eats. Ведь именно здоровая конкуренция движет рынок вперед. По нашим подсчетам, Raketa уже в начале года вышла на второе место, вытеснив Uber Eats на третье. И именно наша тройка, включая Glovo, обеспечивали львиную долю доставок по Украине. Остальные игроки представлены очень слабо и не особо влияют на рынок. Поэтому будет интересно понаблюдать за рынком далее, посмотреть кто сумеет закрепиться на третьем месте“, - отметили в компании.



Что будет дальше?



В Raketa считают, что нынешний потенциал рынка доставки готовой еды раскрылся в Украине только на 5-6%. Это говорит о большой привлекательности для инвестиций в отрасль. Доля Raketa среди аналогичных сервисов занимает примерно 30-35%.



В Raketa намерены развиваться и дальше бороться за лидерство на украинском рынке. В компании подготовили приятный бонус для новых клиентов, которые раньше пользовались услугами Uber Eats. В сервисе доступен промокод RaketaUber, с помощью которого можно получить скидку в 70 гривен на первый заказ.



На сегодняшний день сервис доставки Raketa доступен уже в 12-и крупных городах: Киеве, Харькове, Одессе, Львове, Днепре, Запорожье, Полтаве, Ивано-Франковске, Кривом Роге, Виннице, Павлограде, Вишневом. В ближайшее время компания планирует открыть филиалы и в других украинских городах.

3 червня сервіс доставки готової їжі Uber Eats припиняє роботу в Україні. У лютому 2018 року компанія відкрила свої представництва у шести українських містах: Києві, Львові, Харкові, Одесі, Дніпрі та Вінниці. Після 19 місяців роботи інвестори американського стартапу прийняли рішення залишити український ринок.

Чому Uber Eats йде?

В офіційних документах Uber Eats зазначено, що поточна стратегія компанії спрямована на завоювання першої або другої позиції на всіх ринках, де вона присутня. В Україні ж сервіс займав лише третє місце в рейтингу популярності, поступившись іспанській компанії Glovo і українському стартапу Raketa.

Корпоративна політика Uber Eats не дозволяє розголошувати статистику щодо окремих країн, проте відомо, що рішення піти з України було прийнято на основі ретельного вивчення бізнес-показників на конкурентному ринку доставки їжі.

Що кажуть в інших компаніях?

В українському сервісі Raketa пояснюють, що Uber Eats повторив долю багатьох міжнародних компаній, які зайшли на український ринок, але не змогли тут закріпитися. Поміж головних причин - незнання ментальності ринку і неготовність до швидких змін.

Ще одна причина - введення карантину. Не всі гравці на ринку спромоглися достатньо швидко адаптуватися до нових умов роботи. З іншого боку свої позиції зміцнили ті компанії, які змогли запропонувати клієнтам нові підходи. Наприклад, Raketa першої в Україні надала кур'єрам додаткові бонуси, ввела безконтактну доставку, роздавала промо-коди клієнтам.

“Нам шкода втрачати такого сильного гравця, як Uber Eats. Адже саме здорова конкуренція рухає ринок вперед. За нашими підрахунками, Raketa вже на початку року вийшла на друге місце, витіснивши Uber Eats на третє. І саме наша трійка, включно з Glovo, забезпечували левову частку доставок по Україні. Решта гравців представлені дуже слабо і не особливо впливають на ринок. Тому буде цікаво поспостерігати за ринком далі, подивитися хто зуміє закріпитися на третьому місці “, - зазначили в компанії.

Що буде далі?

У Raketa вважають, що нинішній потенціал ринку доставки готової їжі розкрився в Україні тільки на 5-6%. Це говорить про велику привабливість для інвестицій в галузь. Частка Raketa серед аналогічних сервісів займає приблизно 30-35%.

Raketa планує розвиватися і далі боротися за лідерство на українському ринку. У компанії підготували приємний бонус для нових клієнтів, які раніше користувалися послугами Uber Eats. У сервісі доступний промокод RaketaUber, за допомогою якого можна отримати знижку в 70 гривень на перше замовлення.

На сьогоднішній день сервіс доставки Raketa доступний вже у 12 великих містах: Києві, Харкові, Одесі, Львові, Дніпрі, Запоріжжі, Полтаві, Івано-Франківську, Кривому Розі, Вінниці, Павлограді, Вишневому. Найближчим часом компанія планує відкрити філії і в інших українських містах.

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