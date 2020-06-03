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Избил человека за флаг Украины: Экс-беркутовцу сообщили о подозрении

Комментариев: 3
Бывший крымский беркутовец ныне работает в российском ОМОНе.
Экс-беркутовец избил жителя Севастополя за украинскую символику
Экс-беркутовец избил жителя Севастополя за украинскую символику
скриншот

Правоохранители сообщили о подозрении бывшему сотрудники расформированного спецподразделения МВД “Беркут“ за избиение в 2016 году в Севастополе украинского активиста. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

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В 2016 году экс-беркутовец избил жителя Севастополя за украинскую символику на велосипеде. У пострадавшего диагностировали открытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом основания черепа, переломы орбиты, закрытый перелом костей носа.

Согласно данным следствия, экс-беркутовец, а ныне сотрудник российского спецподразделения ОМОН избил своего земляка на почве национальной ненависти к гражданам Украины.

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“После избиения подозреваемый повалил потерпевшего на землю, связал руки пластиковыми стяжками и удерживал в таком положении более 3 часов, не давая возможности оказать ему медицинскую помощь. После проведения всех необходимых следственных и оперативно-розыскных действий под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым работники следственного управления полиции Крыма сообщили злоумышленнику о подозрении. Сейчас он проходит службу в подразделении ОМОН Российской Федерации“, - рассказал руководитель ГУНП в АР Крым и Севастополе Виталий Стрижак.

Мужчине сообщили о подозрении по части 2 статьи 161, части 2 статьи 121 и части 1 статьи 146 УКУ. Ему грозит до 10 лет тюремного заключения. 

Следователи Национальной полиции решают вопрос о получении в отношении подозреваемого санкции судебной для объявления в международный розыск.

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Комментариев (3)
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BладимирИльич    03.06.2020, 11:48
Оценка:  -25
BладимирИльич
Есть инфа что этот беркутовец избил этого недочеловека за то что тот подтирал этим флагом своё рабочее днище после опорожнения"по-большому" ;.За что вы"подозреваете" настоящего патриота,псы?
dron29    03.06.2020, 11:59
Оценка:  0
dron29
Кто о чем а какцапы о жо пах - сильно болит?))
Woodbrother    03.06.2020, 11:37
Оценка:  +1
Woodbrother
Ураине нужен свой МОССАД. Таки м_даки жить не должны.
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