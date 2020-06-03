Избил человека за флаг Украины: Экс-беркутовцу сообщили о подозрении

Бывший крымский беркутовец ныне работает в российском ОМОНе.

Правоохранители сообщили о подозрении бывшему сотрудники расформированного спецподразделения МВД “Беркут“ за избиение в 2016 году в Севастополе украинского активиста. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

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В 2016 году экс-беркутовец избил жителя Севастополя за украинскую символику на велосипеде. У пострадавшего диагностировали открытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом основания черепа, переломы орбиты, закрытый перелом костей носа.



Согласно данным следствия, экс-беркутовец, а ныне сотрудник российского спецподразделения ОМОН избил своего земляка на почве национальной ненависти к гражданам Украины.

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“После избиения подозреваемый повалил потерпевшего на землю, связал руки пластиковыми стяжками и удерживал в таком положении более 3 часов, не давая возможности оказать ему медицинскую помощь. После проведения всех необходимых следственных и оперативно-розыскных действий под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым работники следственного управления полиции Крыма сообщили злоумышленнику о подозрении. Сейчас он проходит службу в подразделении ОМОН Российской Федерации“, - рассказал руководитель ГУНП в АР Крым и Севастополе Виталий Стрижак.



Мужчине сообщили о подозрении по части 2 статьи 161, части 2 статьи 121 и части 1 статьи 146 УКУ. Ему грозит до 10 лет тюремного заключения.



Следователи Национальной полиции решают вопрос о получении в отношении подозреваемого санкции судебной для объявления в международный розыск.

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