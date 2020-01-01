Стало известно, как кормят военных в Украине

У военнослужащих довольно обширный рацион питания.

В учебном центре Сухопутных войск ВСУ “Десна“ показали, чем кормят военных, которые проходят подготовку в Черниговской области. Рацион солдат довольно разнообразен. Фотоотчет разместила в/ч А0665 у себя в Facebook.

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“Чтобы развеять мифы о “половине сосиски“ и плохом питании, хотели бы показать вам несколько блюд из наших столовых. Без лишних комментариев“, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Минобороны не будут менять символику на форме ВСУ. В Минобороне прокомментировали информацию об изменениях в форме ВСУ.

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