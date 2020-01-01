Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Стало известно, как кормят военных в Украине

Комментариев: 0
У военнослужащих довольно обширный рацион питания.
Столовая в учебном центре "Десна"
Столовая в учебном центре "Десна"
facebook.com/desnaukr

В учебном центре Сухопутных войск ВСУ “Десна“ показали, чем кормят военных, которые проходят подготовку в Черниговской области. Рацион солдат довольно разнообразен. Фотоотчет разместила в/ч А0665 у себя в Facebook

Читай также: Фейк пропаганды РФ, - ВСУ о задержании украинского военного в Крыму

“Чтобы развеять мифы о “половине сосиски“ и плохом питании, хотели бы показать вам несколько блюд из наших столовых. Без лишних комментариев“, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Минобороны не будут менять символику на форме ВСУ. В Минобороне прокомментировали информацию об изменениях в форме ВСУ.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: ВСУ, Столовая, Еда, Рацион
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь