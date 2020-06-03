Коронавирус в армии: Второй день подряд много новых больных

Военные медики уже второй раз на этой неделе отчитались о необычно большом числе заразившихся солдат и работников ВСУ.

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки обнаружили 10 новых случаев заболевания COVID-19. В целом болеет 124 человека. Об этом сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

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Всего за время пандемии выздоровели 125 человек, 4 умерли от осложнений. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 416 человек. У 127 военных изоляция заканчивается в ближайшие три дня.

В учреждениях здравоохранения находится два человека (Национальный военно-медицинский клинический центр ГВКГ – 1 военнослужащий и Военно-медицинский клинический центр Центрального региона - еще 1). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

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Восемь человек (Киевская область - 4 военнослужащих и 1 работник ВС Украины, Запорожская - 2 военных, Житомирская - 1) находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Анализ заболеваний среди военнослужащих и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), не входящими в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе, - подчеркнули военные медики.

Напомним, Ляшко анонсировал новый формат карантина после 22 июня. Если под конец месяца ситуация с коронавирусом радикально не изменится, карантинные ограничения сделают более локальными.

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