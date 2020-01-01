Известно, сколько нардепов взяли больничный из-за COVID-19

Пока три нардепа находятся на больничном.

По состоянию на среду, 3 июня, три народных депутата находятся на больничном из-за коронавируса.

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Об этом рассказала заместитель главы пропрезидентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает УНИАН.

Двое из больных народных депутатов - члены фракции “Слуга народа”.

Сейчас трое народных депутатов, из них два представителя нашей фракции, на больничном в связи с коронавирусом. Это, в принципе, те фамилии, которые звучали в прессе. Это Валерий Божик, Юрий Аристов из нашей фракции и Олег Мейдич - это "Батькивщина”, - рассказала Кравчук.

Она также отметила, что новых случаев коронавируса в Раде зафиксировано не было.

Сейчас все смотрят за симптомами, если нужно, то сдают тесты, - сказала нардеп.

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Напомним, по состоянию на 9:00 3 июня в Украине 24 823 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 735 летальных, 10 440 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 483 новых случая. Всего проведено 381 552 тестирование методом ПЦР.

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