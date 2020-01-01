“Я тебя разорву”: изнасилованная в Кагарлыке девушка рассказала детали

Девушка впервые публично рассказала об ужасе, который ей пришлось пережить.

Девушка, которую изнасиловали двое полицейских в отделении полиции Кагарлыка, рассказала об этой ужасно ночи.

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Жуткими воспоминаниями она поделилась в эфире телеканала “Украина“.

По словам девушки, изначально копы-насильники пытались кулаками выбить из девушки признания по делу об ограблении магазина. Между тем, им это не удалось, поэтому полицейские перешли к “радикальным“ методам.

Завели меня на второй этаж, и там уже начали: “Давай, рассказывай про этот магазин“. Говорю: “Я даже не знала, что ограбили или что“. “Да что ты мне рассказываешь?! Ты что, врешь?!“. Там полицейскому говорит: “Давай, противогаз неси“. Двери открыты были. И там же их много сидело, по кабинетам: там тот, там тот - и все же слышали, и никто не выходил. Начал меня душить. Надевал мне противогаз и так зажимал его внизу. Потом стул мне дал, говорит: “Садись на стул“. Потом я аж в штаны пописала - так испугалась. Разбил мне нос, кровь покапала, - вспоминает девушка.

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Насильники отпустили жертву в туалет. Между тем, даже в уборной они продолжали бить и душить ее. После избиений ее приковали наручниками к батарее в коридоре.

Там наставлял мне пистолет, говорит: “Сейчас колено прострелю!“. Просила: “Только не убивайте!“. Потом пришел Сергей с коньяком и курицей. Там они пили, пока я прикована была наручниками. Потом Сергей же давай ко мне… Я сижу, он подходит ко мне, что-то кулаками вот так начинает меня… “Ну, что, будешь сегодня моя? Я тебя сегодня разорву! Этот Сергей заставлял меня, ну, пить. Там немного было уже коньяка, - сказала девушка.

Сексуальное насилие над девушкой началось в кабинете копов за закрытыми дверями.

В кабинете Коля сел за компьютером, а Сергей встал и говорит: “Давай, раздевайся!“. Разделся, сел на диван белый, там белый же диван такой большой. Сел на тот диван: “Ты все будешь делать, что я сказал. А если не будешь делать, то будешь получать“. Снял штаны и трусы свои. И насиловал, - вспоминает девушка.

Полицейские насиловали жертву 3-4 часа.

Он меня где-то часа три-четыре насиловал по-всякому – что хотел, то и делал. И бери так, и туда. “Ты что, я тебя сейчас научу! Ты что, не умеешь так делать?!“. Я уже падала. Потом попросилась снова в туалет, и так второй раз не выдержала уже. “Все-все, малая, я тебя больше не буду трогать“. Видит, что уже никакая, - добавила девушка.

Напомним, в сети появились фотографии и личные данные 26-летней жертвы насилия и избиения в отделении полиции Кагарлыка.

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