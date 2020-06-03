Украинцам разрешат менять отчество: В Раде появился законопроект

Из-за пробелов в законах украинцы могли менять имя и фамилию, но не отчество. Теперь этот недочет исправят.

Отчество в паспорте тоже можно будет изменить facebook.com/eGovernanceUkraine

Народные депутаты в первом чтении поддержали законопроект №2450, которым хотят разрешить украинским гражданам добровольно менять собственное отчество. Как указано в “карточке“ документа на сайте Верховной Рады, на заседании в среду, 3 июня, этот проект закона поддержали 247 народных избранников.

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Согласно пояснительной записке, действующее сегодня законодательство Украины относительно свободно позволяет менять имя или фамилию. Однако прямо не предусматривает право изменять по своему усмотрению свое отчество, чем нарушает требования вышеуказанных статей Конституции Украины.

Депутаты утверждают, что наличие этого пробела подтверждается решением Европейского суда по правам человека по делу “Гарнага против Украины“, в котором установили нарушения Конвенции о защите прав человека и основных свобод с учетом того, что эти положения законодательства Украины сформулированы недостаточно четко.

Проект закона разработан с целью исполнения решения Европейского суда по правам человека по делу “Гарнага против Украины“ и устранения пробелов, существующих между нормами гражданского и семейного кодексов Украины, о возможности изменения физическим лицом отчества, - говорится в документе.

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В то же время при обсуждении некоторые парламентарии заявили, что принятие этого закона может стать коллапсом, когда в избирательных списках появляться кандидаты с одинаковыми фамилией, именем и отчеством.

Отметим, что для вступления в силу данного закона он должен пройти еще второе чтение в парламенте, а также получить одобрение президента.

Напомним, ранее Верховная Рада приняла закон о проведении инвентаризации лесов. В Кабмине хотят узнать, сколько лесов осталось в Украине.

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