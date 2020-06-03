“Посажу каждого”: Лерос с трибуны Рады обвинил в коррупции Ермака и Тищенко

Лерос выступил в Раде и обвинил в коррупции топ-политиков.

Народный депутат фракции “Слуга народа“ Гео Лерос выступил с трибуны парламента заявил, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак, народный депутат фракции “Слуга народа“ Николай Тищенко и экс-депутат Киевсовета Денис Комарницкий причастны к коррупционным схемам.

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Об этом он сказал во время сегодняшнего заседания Верховной Рады Украины.

Сегодня в 9:00 у меня был брифинг в НАБУ, где я предоставил беспрецедентные доказательства топ-коррупции в городе Киеве. Это ОПГ возглавляет Андрей Ермак, его кум и наш коллега по фракции и Денис Комарницкий, смотрящий за Киевом, который направляет все “потоки“ через Андрея Ермака и сосредоточивают эти средства на местные выборы, - заявил Лерос во время своего выступления.

Кроме того, депутат призвал своих коллег по фракции не поддерживать вышеупомянутые действия.

Я хочу обратиться к этому ОПГ и сказать, что под вами земля будет “гореть“, я посажу каждого из вас, - подытожил Лерос.

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Напомним, суд обязал НАБУ начать расследование в отношении брата Ермака. Громкое дело о “пленках Ермака“ будет расследоваться Национальным антикоррупционным бюро Украины.

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