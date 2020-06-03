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Степанов обвинил нардепа "Голоса" в срыве собеседований на главу НСЗУ

Комментариев: 1
Министр здравоохранения обещает закончить собеседования в ближайшее время.
Министр здравоохранения Максим Степанов
Министр здравоохранения Максим Степанов
МОЗ

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что не смог провести собеседования со всеми кандидатами на пост главы Национальной службы здоровья "из-за желания депутата, которая представляет определенную политическую силу, сорвать собеседования". Об этом руководитель МОЗ сказал на ежедневном брифинге. 

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"Вчера в рамках конкурса на должность главы НСЗУ я проводил собеседования со всеми допущенными кандидатами... Конечно же это происходило в рамках закона, максимально прозрачно. Все без исключения собеседования записывались на видео, чтобы все могли посмотреть, как именно происходил и почему именно тот или иной кандидат победил и с ним будет подписан контракт", - сказал министр.

По словам Степанова, собеседования были сорваны из-за действий одного из нардепов. Отметим, что речь идет о депутате Ольге Стефанишиной, которая 2 июня попыталась прийти в здания Минздрава и провести трансляцию собеседований.

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"Но произошла неожиданность - одна из народных депутатов, которая представляет определенную политическую силу, выявила желание, как я понимаю, просто сорвать эти собеседования. Такое алогичное и непонятное для меня поведение на все мои просьбы успокоиться и снимать все что вы хотите... Но ей очень хотелось шоу... Это происходило по одной причине - я для них очень неудобный министр, который не будет покрывать их за все, что они тут натворили", - отметил Степанов.

Министр добавил, что собеседования будут закончены в ближайшее время и тогда на заседание Кабмина будет внесена соответствующая кандидатура. 

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Комментариев (1)
Нинізосереджений    03.06.2020, 13:02
Оценка:  -22
Нинізосереджений
А что здесь удивительного,если"ГолAss&qu ot;-это"молодёжка"Псевд оевропейской Солидарности Педи Пидоpoшенко,который продолжает наивно надеяться на реванш...
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