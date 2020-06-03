Степанов обвинил нардепа "Голоса" в срыве собеседований на главу НСЗУ

Министр здравоохранения обещает закончить собеседования в ближайшее время.

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что не смог провести собеседования со всеми кандидатами на пост главы Национальной службы здоровья "из-за желания депутата, которая представляет определенную политическую силу, сорвать собеседования". Об этом руководитель МОЗ сказал на ежедневном брифинге.

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"Вчера в рамках конкурса на должность главы НСЗУ я проводил собеседования со всеми допущенными кандидатами... Конечно же это происходило в рамках закона, максимально прозрачно. Все без исключения собеседования записывались на видео, чтобы все могли посмотреть, как именно происходил и почему именно тот или иной кандидат победил и с ним будет подписан контракт", - сказал министр.



По словам Степанова, собеседования были сорваны из-за действий одного из нардепов. Отметим, что речь идет о депутате Ольге Стефанишиной, которая 2 июня попыталась прийти в здания Минздрава и провести трансляцию собеседований.

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"Но произошла неожиданность - одна из народных депутатов, которая представляет определенную политическую силу, выявила желание, как я понимаю, просто сорвать эти собеседования. Такое алогичное и непонятное для меня поведение на все мои просьбы успокоиться и снимать все что вы хотите... Но ей очень хотелось шоу... Это происходило по одной причине - я для них очень неудобный министр, который не будет покрывать их за все, что они тут натворили", - отметил Степанов.



Министр добавил, что собеседования будут закончены в ближайшее время и тогда на заседание Кабмина будет внесена соответствующая кандидатура.

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