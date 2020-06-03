Отбойник проткнул машину насквозь: В жутком ДТП погиб водитель

На Львовщине внедорожник наскочил на дорожное ограждение.

На весь экран Свернуть

Полиция Львовской области расследуют обстоятельства гибели водителя Volkswagen в жутком результате ДТП, которое произошло около 21.00 во вторник, 2 июня, на автодороге Киев-Чоп возле села Деревач Пустомытовского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления полиции.

Читай также: Под Днепром на ходу сгорел рейсовый автобус

Как предварительно установили правоохранители, 30-летний житель Старосамборского района не справился с управлением автомобиля Volkswagen Passat, в результате чего машина налетела на дорожный отбойник. Как видно на фото, опубликованных пресс-службой львовской полиции, внедорожник буквально “насадился“ на металлическую “рельсу“ отбойника, которая прошла прямо через водительское место.

Водитель получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия.

Читай также: Под Харьковом военные попали в ДТП

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Напомним, под Одессой микроавтобус насмерть сбил велосипедиста. Трагедия произошла в селе Янишевка Любашевского района Одесской области.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.