В Днепре 16-летняя девушка напилась таблеток и хотела спрыгнуть с моста

Причиной инцидента стала ссора с родителями.

В Днепре 16-летняя девушка пыталась прыгнуть с Центрального моста после ссоры с родителями.

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Об этом пишет “Днепр оперативный“.

По предварительной информации, инцидент случился в среду, 3 июня, около 10:12. В полицию позвонила девушка и сообщила, что находится на Центральном мосту Днепра и собирается убить себя, спрыгнув вниз. На место инцидента оперативно выехали полицейские, спасатели и медики скорой помощи.

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Уже на месте ЧП выяснилось, что перед походом на мост девушка наглоталась таблеток, среди которых было около 60 штук нейролептиков. По данным копов, причиной поступка девушки стали проблемы с родителями.

Фото из места событий dp.informator.ua

Фото из места событий dp.informator.ua

Полицейским удалось отвлечь девушку и увести ее с моста.

Момент операции попал на видео.

Напомним, харьковчанка пыталась покончить жизнь самоубийством на глазах у копов. Полиция прибыла на вызов по делу о домашнем насилии.

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