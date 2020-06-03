В Никополе мужчина хотел подорвать полицейских гранатой

Мужчина был пьян.

В Днепропетровской области в городе Никополь 33-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал взорвать гранату Ф-1. Мужчину задержали. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции у себя в Facebook.

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2 июня в ходе несения службы по охране аварийного Алексеевского моста через приток Каховского водохранилища в полицейский сектор реагирования патрульной полиции подошел человек. Находясь в нетрезвом состоянии злоумышленник достал из кармана предмет, похожий на гранату “Ф-1“ и начал угрожал ее взорвать, - сказано в сообщении.

Боеприпас изъят и направлен на экспертизу. Мужчина задержан. Открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 348 УКУ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего). Мужчине грозит от 9 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, ранее на Волыни мужчина взорвал гранату во дворе тещи. Мужчина пришел к дому матери своей жены в состоянии алкогольного опьянения и угрожал расправой.

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