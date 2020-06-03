Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Никополе мужчина хотел подорвать полицейских гранатой

Комментариев: 1
Мужчина был пьян.
Изъятая граната
Изъятая граната
facebook.com/PoliceDniproRegion

В Днепропетровской области в городе Никополь 33-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал взорвать гранату Ф-1. Мужчину задержали. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции у себя в Facebook

Читай также: В “ЛНР“ рыбаку оторвало ногу при взрыве

2 июня в ходе несения службы по охране аварийного Алексеевского моста через приток Каховского водохранилища в полицейский сектор реагирования патрульной полиции подошел человек. Находясь в нетрезвом состоянии злоумышленник достал из кармана предмет, похожий на гранату “Ф-1“ и начал угрожал ее взорвать, - сказано в сообщении.

Боеприпас изъят и направлен на экспертизу. Мужчина задержан. Открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 348 УКУ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего). Мужчине грозит от 9 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, ранее на Волыни мужчина взорвал гранату во дворе тещи. Мужчина пришел к дому матери своей жены в состоянии алкогольного опьянения и угрожал расправой. 

Читай также: На Одесчине мужчина погиб из-за взрыва снаряда времен войны

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Никополь, Граната, Полиция, Угроза, Алкоголь
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
БогатыйЕвропеец    03.06.2020, 13:12
Оценка:  -1
БогатыйЕвропеец
ато головного мозга
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь