После встречи с главами вузов Зеленский издал срочный указ

Первая за 15 лет встреча президента с представителями вузов заставила Зеленского принять неотложные меры.

Во вторник, 2 июня, президент Владимир Зеленский провел встречу с руководителями ведущих высших учебных заведений Украины. По ее результатам глава государства подписал указ о создании Совета по вопросам развития высшего образования в Украине, сообщает президентская пресс-служба.

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“Ее задачами, среди прочего, будут совершенствование качества и содержания высшего образования в Украине, подготовка предложений по совершенствованию законодательства в этой области, в частности относительно финансовой автономии высших учебных заведений, механизма привлечения частных инвестиций и развития государственно-частного партнерства“, - прокомментировал указ Владимир Зеленский.

Как сообщает Офис президента, своим указом глава государства обязал Кабинет Министров разработать и утвердить до 1 ноября текущего года стратегию развития высшего образования в Украине до 2031 года.

Мы должны сформировать четкие цели и готовить конкурентоспособных специалистов – в соответствии с потребностями украинской экономики. Определить, какими профессиями рынок перенасыщен, а какие, наоборот, будут остро востребованы в будущем, - подчеркнул Зеленский.

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Кроме того, не позднее 1 декабря правительство должно утвердить государственную программу восстановления и развития сети студенческих общежитий. Отмечается, что жилье для студентов должно быть современными, комфортным, а главное – в достаточном количестве.

Отдельным пунктом указа президент обязал Кабмин совместно с Институтом стратегических исследований и Национальной академией педагогических наук Украины до 1 сентября разработать и утвердить государственную программу развития научно-исследовательской инфраструктуры в Украине.

Напомним, вчера Владимир Зеленский встретился с главами вузов. Подобная встреча между президентом и представителями университетов была проведена впервые с 2005 года.

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