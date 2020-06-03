Пешеходов заставят носить светоотражающие жилеты по ночам – закон

В парламенте первое чтение прошел законопроект о светоотражающих элементах на одежде пешеходов.

Народные депутаты в первом чтении поддержали законопроект №2694, которым хотят обязать пешеходов пользоваться в темное время суток или в условиях недостаточной видимости специальными жилетами, лентами со светоотражающими элементами или носить одежду, которая имеет такие элементы. Как указано в “карточке“ законопроекта на сайте Верховной Рады, данную инициативу поддержал 271 народный депутат.

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В пояснительной записке к документу говорится, что этот проект закона имеет целью уменьшить количество аварий с участием пешеходов.

Роль световозвращающих элементов очень значительна. Если водитель заранее заметит пешехода, который движется по дороге, то сможет быстрее отреагировать – объехать, обогнать или затормозить, - говорится в пояснительной записке.

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В законопроекте отсутствуют нормы касательно вида и размера светоотражающих элементов. Отмечается только, что такой элемент должен выполнять свою функцию и быть видимым. Данную роль может сыграть брелок, лента, жилет, наклейка и тому подобное.

Также законопроект предлагает штрафовать пешеходов за неиспользование светоотражающих элементов при переходе дороги в темное время суток или в условиях недостаточной видимости без использования светоотражающих элементов. Размер штрафа предлагается установить в 3 необлагаемых минимума доходов граждан, т.е. 51 грн на данный момент.

Отметим, что для вступления в силу этого законопроекта, он должен пройти второе чтение в сессионном зале, после чего его должен подписать президент.

Напомним, депутаты в первом чтении приняли закон, разрешающий украинцам менять отчество. До сих пор из-за пробелов в законах украинцы могли менять имя и фамилию, но не отчество.

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