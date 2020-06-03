Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Пешеходов заставят носить светоотражающие жилеты по ночам – закон

Комментариев: 11
В парламенте первое чтение прошел законопроект о светоотражающих элементах на одежде пешеходов.
Пешеходы должны носить жилет, или светоотражающие аксессуары
Пешеходы должны носить жилет, или светоотражающие аксессуары
depositphotos.com

Народные депутаты в первом чтении поддержали законопроект №2694, которым хотят обязать пешеходов пользоваться в темное время суток или в условиях недостаточной видимости специальными жилетами, лентами со светоотражающими элементами или носить одежду, которая имеет такие элементы. Как указано в “карточке“ законопроекта на сайте Верховной Рады, данную инициативу поддержал 271 народный депутат.

Читай также: В Раде появились законопроекты о сборе для грузовиков

В пояснительной записке к документу говорится, что этот проект закона имеет целью уменьшить количество аварий с участием пешеходов.

Роль световозвращающих элементов очень значительна. Если водитель заранее заметит пешехода, который движется по дороге, то сможет быстрее отреагировать – объехать, обогнать или затормозить, - говорится в пояснительной записке.

Читай также: После встречи с главами вузов Зеленский издал срочный указ

В законопроекте отсутствуют нормы касательно вида и размера светоотражающих элементов. Отмечается только, что такой элемент должен выполнять свою функцию и быть видимым. Данную роль может сыграть брелок, лента, жилет, наклейка и тому подобное.

Также законопроект предлагает штрафовать пешеходов за неиспользование светоотражающих элементов при переходе дороги в темное время суток или в условиях недостаточной видимости без использования светоотражающих элементов. Размер штрафа предлагается установить в 3 необлагаемых минимума доходов граждан, т.е. 51 грн на данный момент.

Отметим, что для вступления в силу этого законопроекта, он должен пройти второе чтение в сессионном зале, после чего его должен подписать президент.

Напомним, депутаты в первом чтении приняли закон, разрешающий украинцам менять отчество. До сих пор из-за пробелов в законах украинцы могли менять имя и фамилию, но не отчество.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: законопроект, закон, пешеходы, Верховная Рада
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (11)
Отсортировать по дате Вниз
bohdan_    03.06.2020, 14:48
Оценка:  0
bohdan_
мля! що за маячня?! команда З-Швондєров - на часі це так актуально ???
SINOBI-LIFE    03.06.2020, 14:14
Оценка:  +1
SINOBI-LIFE
Дебилы мля,а может лучше сделать освещение трасс или так проще распилить бюджет и обобрать население???
CCS    03.06.2020, 14:18
Оценка:  0
CCS
Пішоходів наших у темряві бачив хоч раз? Чи ти взагалі за кермом не їздиш? Вискакують на дорогу, перебігають де завгодно, одяг чорний-сірий, особливо у сутінках взагалі не видно! Те ж саме і велосипедисти. Якби потім не треба було до психолога ходити і по судах, то можна б було і забити на безпеку!
CCS    03.06.2020, 14:13
Оценка:  0
CCS
Ініціатива правильна. Велосипедисти взагалі повинні викорисовувати такі жилети, коли вони їздять на велосипеді, навіть вдень (так практика, наприклад, в Британії). Але ви насамперед зобов"яжіть нашу дорожну поліцію ности такі жилети! В мене були випадки, коли в чорній формі на погано освітленій
SINOBI-LIFE    03.06.2020, 14:15
Оценка:  0
SINOBI-LIFE
Вот именно что нужно хорошее освещение трасс,а не штрафы выдумывать!!!
CCS    03.06.2020, 14:20
Оценка:  0
CCS
Навіть при гарному освітленні є туман, сутінки, ще раз - наша культура одягу - всі у чорному чи сірому! В капюшонах зі смартфонами. Вибігають звідки хочуть, бо вони безмертні!
CCS    03.06.2020, 14:15
Оценка:  +1
CCS
дорозі зупинили машину і перевіряють документи, а я покачав поліціянтку за метр від неї, бо її хрін видно у чорній формі но чоронму фоні авто! Ледь не розчавив, вчасно звернув. І швидкість була десь 50 км/год.
xapi3mat    03.06.2020, 14:01
Оценка:  +3
xapi3mat
так можно любого брать за жабры и трясти бабло!
xapi3mat    03.06.2020, 13:59
Оценка:  +3
xapi3mat
а нет закона не гасать по ночам под 200кмч?
Глод    03.06.2020, 13:58
Оценка:  +3
Глод
Лоббируют закон производители светоотражающих жилетов?
Нинізосереджений    03.06.2020, 13:54
Оценка:  -23
Нинізосереджений
Долбойебизм трывае...
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь