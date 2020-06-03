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ГБР вызвало Порошенко на допрос по делу о пленках с Байденом

Комментариев: 1
Экс-президента снова вызвали на допрос.
Петр Порошенко
Петр Порошенко
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Государственное бюро расследований вызвало пятого президента и нардепа Петра Порошенко 10 июня на 11 утра на допрос по делу о прослушке международных переговоров. 

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Об этом в среду, 3 июня, сообщила пресс-служба ГБР в Facebook.

Речь идет о разговорах с бывшим вице-президентом США Джо Байденом. В рамках уголовного дела исследуются обстоятельства законности снятия информации во время проведения международных переговоров с участием Президента Украины и должностных лиц иностранных государств.

Для этого Порошенко необходимо явиться по адресу: ул. Симона Петлюры, д. 15, каб. 508, г. Киев.

Напомним, Лукашенко уверен, что не повторит путь Порошенко. Оппозиционные политики не смогут победить на предстоящих выборах действующего главу государства.

 

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Теги: Порошенко, ГБР, допрос, Байден
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Комментариев (1)
УкраинаЦэГабон    03.06.2020, 15:02
Оценка:  -22
УкраинаЦэГабон
Вызвало,чтобы в очередной раз отсосать этому омерзительному вечнобухому свинохряку,на котором клейма ставить негде?
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