Украина возобновляет международные и внутренние авиаперелеты: Известна дата

Шмыгаль анонсировал возобновление авиасообщения.

Глава Кабмина Украины Денис Шмыгаль заявил, что внутренние авиаперевозки возобновятся с 5 июня. Международное авиасообщение восстановится с 15 июня. Об этом премьер-министр заявил на заседании Кабинета министров.

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“С 5 июня мы запустим внутренне авиасообщение, с 15 июня - заграничное авиасообщение. Также мы хотим, чтобы с 5 июня кафе и рестораны начали принимать посетителей внутри. Конечно, все правила по дистанции и дезинфекции должны выполняться“, - завил Шмыгаль.

Напомним, ранее Гендиректор аэропорта “Борисполь“ опубликовал памятку для украинских пассажиров накануне возобновления авиасообщения после карантина.

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