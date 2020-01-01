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Вип-камеры в Киевском СИЗО уже принесли 60 тыс. грн, - Малюська

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Платные камеры открыты в СИЗО в шести городах .
Министр юстиции Денис Малюська
Министр юстиции Денис Малюська
Пресс-служба Минюста

Камеры повышенного комфорта уже появились в следственных изоляторах в шести городах. Об этом рассказал министр юстиции Денис Малюська, сообщает пресс-служба Минюста.

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Платные камеры открыты в СИЗО в Киевской, Черниговской, Запорожской, Львовской, Волынской и Днепровской областей.

"На следующей неделе планируется открытие платных камер в Полтаве, Харькове, Старобельске и Сумах", - отметил Малюська.

Министр также сообщил, что услугой платных камер в Киевском СИЗО уже воспользовались 5 заключенных. Каждый из них оплатил камеру на месяц, то есть бюджет получил 60 000 гривен. 

По условиям новой услуги, полученные таким образом деньги будут использованы для проведения ремонтов в других камерах СИЗО.

Напомним, в Запорожье и Днепре открыли платные камеры в СИЗО.

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