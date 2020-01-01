Кабмин снова смягчил карантин: Что еще разрешили
Кабинет министров ослабляет режим карантина в Украине. Соответствующее решение было принято в среду, 3 июня, на очередном заседании правительства, сообщает официальный Телеграм-канал премьер-министра Дениса Шмыгаля.
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В частности постановлением Кабинета министров в стране разрешают:
- с 5 июня работу заведений общественного питания, в частности прием посетителей в помещениях, при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий;
- с 5 июня лицам старше 60 лет не соблюдать обязательство по самоизоляции;
- проведение религиозных мероприятий в помещении при условии пребывания не более 1 человека на 1,5 м²;
- перевозки пассажиров легковыми автомобилями в количестве до 5 человек включая водителя (без учета детей в возрасте до 14 лет);
- проведение аккредитации образовательных программ, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования, в удаленном режиме, а также принятие решения об условной аккредитации образовательных программ без проведения или с частичным проведением аккредитационной экспертизы до 1 сентября 2020 года.
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Помимо этого, Кабмин разрешил возобновить авиационное сообщение:
- с 5 июня – внутри Украины;
- с 15 июня – международное авиасообщение с государствами, которые открыли аэропорты для рейсов из Украины.
В случае несоответствия эпидемической ситуации в регионе показателям для ослабления мероприятий в течение трех дней подряд, региональная комиссия ТЭБ и ЧС обязана собраться вне очереди и отменить ослабление некоторых карантинных ограничений, - сообщает пресс-служба премьер-министра.
Заседание Кабмина, на котором приняли решение ослабить карантин:
Напомним, в Минздраве сообщают, что каждый третий регион Украины не готов к смягчению карантина. В ряде областей либо слишком много новых заболевших, либо проводится слишком мало тестов.
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