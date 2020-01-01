Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Кабмин снова смягчил карантин: Что еще разрешили

Комментариев: 0
Правительство на очередном заседании одобрило переход к следующему, более мягкому этапу карантина.
Премьер-министр Денис Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль
Фейсбук Кабмина

Кабинет министров ослабляет режим карантина в Украине. Соответствующее решение было принято в среду, 3 июня, на очередном заседании правительства, сообщает официальный Телеграм-канал премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Читай также: Коронавирус в армии: Второй день подряд много новых больных

В частности постановлением Кабинета министров в стране разрешают:

  • с 5 июня работу заведений общественного питания, в частности прием посетителей в помещениях, при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий;
  • с 5 июня лицам старше 60 лет не соблюдать обязательство по самоизоляции;
  • проведение религиозных мероприятий в помещении при условии пребывания не более 1 человека на 1,5 м²;
  • перевозки пассажиров легковыми автомобилями в количестве до 5 человек включая водителя (без учета детей в возрасте до 14 лет);
  • проведение аккредитации образовательных программ, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования, в удаленном режиме, а также принятие решения об условной аккредитации образовательных программ без проведения или с частичным проведением аккредитационной экспертизы до 1 сентября 2020 года.

Читай также: В Украине 24 823 случая коронавируса: обновленные данные МОЗ

Помимо этого, Кабмин разрешил возобновить авиационное сообщение:

  • с 5 июня – внутри Украины;
  • с 15 июня – международное авиасообщение с государствами, которые открыли аэропорты для рейсов из Украины.

В случае несоответствия эпидемической ситуации в регионе показателям для ослабления мероприятий в течение трех дней подряд, региональная комиссия ТЭБ и ЧС обязана собраться вне очереди и отменить ослабление некоторых карантинных ограничений, - сообщает пресс-служба премьер-министра.

Заседание Кабмина, на котором приняли решение ослабить карантин:

Напомним, в Минздраве сообщают, что каждый третий регион Украины не готов к смягчению карантина. В ряде областей либо слишком много новых заболевших, либо проводится слишком мало тестов.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: карантин, Кабмин, Шмыгаль
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь