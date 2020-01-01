Крымский "суд" арестовал украинского десантника на месяц

Бойцу ВСУ грозит до двух лет лишения свободы.

Симферопольский “суд“ назначил меру пресечения в виде содержания под стражей украинскому военному Евгению Добринскому, которого ФСБ задержала на административной границе с Крымом. Военный проведет в СИЗО 30 суток. Об этом сообщают российские СМИ.

Читай также: Фейк пропаганды РФ, - ВСУ о задержании украинского военного в Крыму

“Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу Добринскому сроком на 30 суток - до 1 июля“, - сказала “судья“ Валентина Камынина.

Адвокат бойца ВСУ Ислям Велиляев заявил, что защита намерена подать апелляцию в установленный законом срок.

В отношении украинского военного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК РФ (“Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации“). По этой статье военному грозит штраф в размере до 200 тыс. рублей (76 536 гривен) либо принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет.

Напомним, ранее ФСБ сообщила о задержании пропавшего украинского военного в Крыму. Украинского военнослужащего задержали за “нарушение государственной границы России“.

Читай также: В США обеспокоены захватом украинского военного в Крыму

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.