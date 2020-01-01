Дело Гладковского-Свинарчука: НАБУ завершило досудебное расследование

Расследование в деле о хищениях в Укрборонпроме завершено.

Национальное антикоррупционное бюро Украины завершило досудебное расследование по делу в отношении экс-заместителя секретаря СНБО и соратника Порошенко Олега Гладковского, которого подозревают в нанесении ущерба государству на общую сумму 17,44 млн гривен.

Читай также: Подозрений по незаконному обогащению пока нет, - Холодницкий

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Специальной антикоррупционной прокуратуры.

По данным САП, по делу, кроме Гладковского, проходят экс-заместитель министра обороны и директор департамента Министерства обороны. Их подозревают в злоупотреблениях при поставке военных грузовиков для ВСУ. По данным НАБУ, Гладковский использовал служебное положение, включив продукцию своей автомобильной компании Богдан Моторс в государственный оборонный заказ.

Читай также: Гладковскому изменили подозрение, резко увеличив размер ущерба

Затем грузовики повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317) закупили для Минобороны по завышенным ценам. Этими действиями Гладковский и Ко нанесли ущерб государству в размере 17,44 млн грн.

Более того, следствие установили, что закупленные автомобили не соответствовали требованиям, согласно которым не менее 60% деталей должны производиться в Украине. Корпорация "Богдан" при получении заказа обязалась довести локализацию до 60% в течение трех лет, но не сделала этого.

Кроме того, Гладковского подозревают в декларировании недостоверных данных. Установлено, что он не внес в декларацию доходы жены от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре Киева на общую сумму более $160 тыс.

Напомним, в деле Гладковского появились новые подозреваемые. Правоохранители добавили к списку подозреваемых еще двух человек, помогавших отмывать деньги в рамках преступной схемы.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.