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Зеленский поехал проверять, как идет "Большая стройка" в регионах

Комментариев: 1
Президент проведет два дня в Хмельницкой области, где ознакомится с ходом капитального ремонта автомобильных дорог.
Зеленский прибыл в Хмельницкую область
Зеленский прибыл в Хмельницкую область
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский отправился с рабочей поездкой в Хмельницкую область. Там он планирует провести два дня, информирует пресс-служба Офиса президента.

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“Сегодня, 3 июня, Глава государства ознакомится с ходом реализации проекта “Большая стройка“ в регионе“, - говорится в сообщении.

Также сегодня президент намерен встретиться с представителями местного бизнеса и посетить областную лабораторию микробиологических исследований.

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В четверг, 4 июня, Владимир Зеленский планирует ознакомиться с ходом работ по капитальному ремонту автомобильной дороги М12.

Также в графике президента предусмотрена встреча, на которой будут обсуждаться вопросы развития туризма.

Напомним, Владимир Зеленский провел первую за 15 лет встречу президента с представителями украинских вузов. По ее результатам он издал срочный указ.

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Теги: Зеленский, президент, Хмельницкая область, большая стройка, ремонт дорог
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Комментариев (1)
УкраинаЦэГабон    03.06.2020, 15:09
Оценка:  0
УкраинаЦэГабон
Не зря он туда поехал.У нас ведь всегда где большая стройка там большой дерибан и большие откаты,а его доля львиная.
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