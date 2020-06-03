Зеленский поехал проверять, как идет "Большая стройка" в регионах
Президент Украины Владимир Зеленский отправился с рабочей поездкой в Хмельницкую область. Там он планирует провести два дня, информирует пресс-служба Офиса президента.
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“Сегодня, 3 июня, Глава государства ознакомится с ходом реализации проекта “Большая стройка“ в регионе“, - говорится в сообщении.
Также сегодня президент намерен встретиться с представителями местного бизнеса и посетить областную лабораторию микробиологических исследований.
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В четверг, 4 июня, Владимир Зеленский планирует ознакомиться с ходом работ по капитальному ремонту автомобильной дороги М12.
Также в графике президента предусмотрена встреча, на которой будут обсуждаться вопросы развития туризма.
Напомним, Владимир Зеленский провел первую за 15 лет встречу президента с представителями украинских вузов. По ее результатам он издал срочный указ.
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