Зеленский ввел в Украине новый праздник

Теперь украинские фермеры обрели свой праздник.

Президент Украины ввел новый праздник - День фермера, который будет ежегодно отмечаться 19 июня.

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Об этом народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил в своем Телеграм-канале, опубликовав фото указа президента.

Кабмин согласовал указ президента. Теперь в Украине официально будет отмечаться День фермера - 19 июня, - сообщил Гончаренко.

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В документе указано, что данный праздник ввели с целью содействия развития фермерского движения и на поддержку инициативы общества.

Документ Телеграм/Гончаренко

Напомним, Зеленский поздравил мусульман с праздником Рамазан-Байрам. Сегодня мусульмане во всем мире празднуют завершение священного месяца Рамадан.

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