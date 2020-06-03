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Зеленский ввел в Украине новый праздник

Комментариев: 2
Теперь украинские фермеры обрели свой праздник.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
ОП

Президент Украины ввел новый праздник - День фермера, который будет ежегодно отмечаться 19 июня.

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Об этом народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил в своем Телеграм-канале, опубликовав фото указа президента.

Кабмин согласовал указ президента. Теперь в Украине официально будет отмечаться День фермера - 19 июня, - сообщил Гончаренко.

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В документе указано, что данный праздник ввели с целью содействия развития фермерского движения и на поддержку инициативы общества.

Документ
Документ
Телеграм/Гончаренко

Напомним, Зеленский поздравил мусульман с праздником Рамазан-Байрам. Сегодня мусульмане во всем мире празднуют завершение священного месяца Рамадан.

 

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Теги: праздник, Зеленский, день фермера
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Комментариев (2)
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Иван    03.06.2020, 15:52
Оценка:  -2
Иван
Пир среди Чумы!
МиЗдобулиАфрику    03.06.2020, 15:50
Оценка:  -19
МиЗдобулиАфрику
Вводить праздник исчезающей рекордными темпами профессии,это очень тонкий юмор,Зе!Я тебя обожаю!Респект!
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