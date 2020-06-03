Зеленский ввел в Украине новый праздник
Президент Украины ввел новый праздник - День фермера, который будет ежегодно отмечаться 19 июня.
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Об этом народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил в своем Телеграм-канале, опубликовав фото указа президента.
Кабмин согласовал указ президента. Теперь в Украине официально будет отмечаться День фермера - 19 июня, - сообщил Гончаренко.
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В документе указано, что данный праздник ввели с целью содействия развития фермерского движения и на поддержку инициативы общества.
Напомним, Зеленский поздравил мусульман с праздником Рамазан-Байрам. Сегодня мусульмане во всем мире празднуют завершение священного месяца Рамадан.
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