Как будут работать кафе и рестораны в Украине: Детали

Заведения общепита начнут свою работу с 5 июня.

В среду, 3 июня, Кабмин разрешил работу ресторанов и кафе по всей Украине с 5 июня. Заведения начнут работать с рядом ограничений. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко у себя в Telegram-канале.

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“С 5 июня (разрешается - ред.) деятельность учреждений питания, а именно прием посетителей внутри заведения, при условии соблюдения расстоянии не менее 1,5 метра между местами для сидения за соседними столами и размещение не более четырех клиентов за столом (без учета детей до 14 лет)“, - сказано в документе.

Также в документе сказано, что весь персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты, а именно средствами для защиты лица, глаз и рук. Посетители, кроме времени приема пищи, обязаны носить маски или респираторы.

Документ t.me/oleksiihoncharenko

Напомним, ранее сообщалось, что Украина возобновляет международные и внутренние авиаперелеты. Внутренние авиаперевозки возобновятся с 5 июня. Международное авиасообщение восстановится с 15 июня.

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