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Кабмин подал в Раду кандидатуры министров культуры и экологии

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Также будет произведена замена вице-премьер-минстра по европейской интеграции.
Денис Шмыгаль подал в Раду кандидатуры новых министров
Денис Шмыгаль подал в Раду кандидатуры новых министров
Фейсбук Кабмина

Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде проекты постановлений о назначении министров культуры и экологии. Также поданы проекты постановлений о снятии с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадима Пристайко и назначении на эту должность Ольги Стефанишиной. Соответствующая информация появилась на сайте Верховной Рады.

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Так, проект постановления №3583 предусматривает увольнение вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадима Пристайко. В свою очередь проект постановления №3584 предлагает назначить на указанную должность Ольгу Стефанишину – действующего генерального директора правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции (не путать с тезкой-однофамилицей из фракции “Голос“).

Проект постановления №3585 в случае его одобрения парламентариями предусматривает назначение министром культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко – депутата фракции “Слуга народа“ и в прошлом гендиректора “1 + 1 Media“.

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Наконец, министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, согласно проекту постановления №3586, должен стать Роман Абрамовский – замминистра энергетики и окружающей среды. Следует отметить, что Министерство окружающей среды – новое. Его выделили из состава Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

Все проекты постановлений поданы в среду, 3 июня, премьер-министром Денисом Шмыгалем от имени Кабинета министров.

Напомним, Владимир Зеленский провел первую за 15 лет встречу президента с представителями украинских вузов. По ее результатам он издал срочный указ.

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