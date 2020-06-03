ЦОЗ: В Украине увеличилась смертность от коронавируса

Показатель летальности вырос до 3%.

В Украине вырос уровень смертности от коронавируса. Летальный показатель составил 3% от общего числа инфицированных. Об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ у себя в Facebook.

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“По состоянию на 3 июня в Украине показатель заболеваемости COVID-19 составил 59,3 на 100 тыс. населения. Показатель летальности - 3%. Для сравнения, показатель летальности по состоянию на 30 апреля составил 2,5%. Прирост подтвержденных больных в сутки по сравнению с предыдущими составил + 3,5%“, - сказано в сообщении.

Скриншот facebook.com/phc.org.ua

Напомним, ранее на Львовщине зафиксировали новый антирекорд по числу заболевших COVID-19. Всего в области 1830 инфицированных коронавирусом.

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