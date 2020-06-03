Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ЦОЗ: В Украине увеличилась смертность от коронавируса

Комментариев: 1
Показатель летальности вырос до 3%.
Иллюстрированное фото
Иллюстрированное фото
depositphotos.com

В Украине вырос уровень смертности от коронавируса. Летальный показатель составил 3% от общего числа инфицированных. Об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ у себя в Facebook

Читай также: Кабмин снова смягчил карантин: Что еще разрешили

“По состоянию на 3 июня в Украине показатель заболеваемости COVID-19 составил 59,3 на 100 тыс. населения. Показатель летальности - 3%. Для сравнения, показатель летальности по состоянию на 30 апреля составил 2,5%. Прирост подтвержденных больных в сутки по сравнению с предыдущими составил + 3,5%“, - сказано в сообщении.

Скриншот
Скриншот
facebook.com/phc.org.ua

Напомним, ранее на Львовщине зафиксировали новый антирекорд по числу заболевших COVID-19. Всего в области 1830 инфицированных коронавирусом. 

Читай также: Каждый третий регион Украины не готов к смягчению карантина – Минздрав

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Коронавивирус, Украина, Смертность
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Иван    03.06.2020, 16:04
Оценка:  0
Иван
От голода на 10% увеличивается
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь