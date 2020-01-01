Стало известно, кто станет нардепом от "СН" вместо Ткаченко

После назначения министром культуры, Александр Ткаченко сложит депутатский мандат.

Народный депутат от “Слуги народа“ Александр Ткаченко в ближайшее время будет назначен министром культуры и информационной политики. Его место в Верховной раде займет юрист и бывший судья Денис Маслов. Об этом в комментарии “Интерфакс-Украина“ рассказал глава фракции “Слуга народа“ Давид Арахамия.

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“Это господин Маслов: опытный юрист и поэтому он, возможно, будет работать в другом комитете, но я думаю, что это достойная замена“, - отметил Арахамия.



Денис Маслов работает управляющим партнером адвокатского объединения “ЛОУАТЕК“. Он также является учредителем юридической фирмы “Форца“ и директором компании “Авин Трейд“.

Маслов входит в совет Днепропетровского отделения Ассоциации юристов Украины и является делегатом в Правовой ассамблее Ассоциации юристов Украины от Днепропетровской области.



Ранее будущий депутат работал судьей Днепровского районного суда города Камчатское Днепропетровской области. Кроме того, он занимал руководящие должности в различных юридических компаниях.

Денис Маслов

Напомним, Кабмин подал в Раду кандидатуры министров культуры и экологии.

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