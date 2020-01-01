“Как тут можно жить?”: Киевский “минер” эмоционально выступил в суде

В здании суда мужчина выступил перед журналистами.

С минуты на минуту в Киеве начнется суд по избранию меры пресечения для 32-летнего жителя Вишневого Виталия Ткаленко, который в понедельник, 1 июня, "заминировал" мост Метро в столице.

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Перед началом заседания Ткаленко эмоционально выступил перед журналистами, передает Страна.

Во время выступления мужчина критиковал социальные службы, периодически переходя на нецензурную лексику.

Я фотки давал, как я жил в детстве? Покажите, как люди живут, как социальные службы смотрят, как они приходят в бомжатник. Посмотрели, там чесотки, вши.. Все нормально, с@ки и пошли. А потом они у меня квартиру отжали за кусок хлеба.... Я не бухал, не курил, ничего не делал, голыми руками все заработал.. А они, с@ки, обманули меня. Ну как тут можно жить? - говорил Ткаленко.

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К слову, в зал заседания пустили всего 5 человек, несмотря на то, что желающих журналистов было много. Для сотрудников СМИ организовали онлайн-трансляцию в другом зале, но пока ее не удалось наладить.

Напомним, “минера” моста Метро в Киеве проверят психиатры. Мужчину отправили на психиатрическую экспертизу.

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