Боевики минируют местность вокруг КПВВ под видом обустройства территории

Заминирована местность вокруг КПВВ "Золотое".

Террористы на Донбассе продолжают минировать территорию. По данным штаба ООС, сепаратисты под видом работ по благоустройству территории вокруг КПВВ “Золотое“ заминировали местность в районе города Первомайск. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

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“Захватчики под предлогом обустройства КПВВ на временно неподконтрольной правительству Украины территории, в районе города Первомайск Луганской области, прибегли к циничным и коварным действиям, проведя минирование вблизи автодороги недалеко от участка разведения № 2 “Золотое“. Данное нарушение неоднократно фиксировалось представителями СММ ОБСЕ в их ежедневных отчетах“, - сказано в сообщении.

Также наблюдатели ОБСЕ зафиксировали выстрелы из стрелкового оружия, которые были осуществлены в непосредственной близости к участку разведения №1 “Станица Луганская“ в ночь с 30 на 31 мая.

Напомним, ранее в “ЛНР” объявили русский язык “единственным государственным”. Сепаратисты решили закрепить статус русского языка.

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