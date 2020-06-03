Изнасилование в полиции: ГБР выясняет, почему другие копы не вмешались

Полицейские, находившиеся в райотделе Кагарлыка, но не помешавшие изнасилованию, могут пойти под суд.

В ходе расследования уголовного дела по факту изнасилования женщины в полицейском участке Кагарлыка следователи ГБР выявили другие эпизоды с участием этих полицейских. Теперь нужно их отработать и собрать доказательства. Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал первый заместитель директора Государственого бюро расследований Александр Бабиков.

Читай также: Найем: Полицейские из Кагарлыка и раньше занимались насилием

По словам замглавы ГБР, следователи сейчас также выясняют, чем были заняты другие сотрудники полиции, которые в ночь преступления находились в райотделе и могли видеть или слышать, что происходит. Выясняется также, знали ли руководители этого отделения полиции, чем занимались их подчиненные.

Если будет собрано достаточно доказательств, что кто-то из тех, кто там находился, слышали, видели или могли видеть, - они будут соучастниками. Потому что они как сотрудники правоохранительного органа обязаны были пресечь любое преступление, независимо от его подследственности, - заявил Бабиков.

Читай также: Изнасилование в Кагарлыке: сосед пострадавшей дал показания

Он подчеркнул, что любой сотрудник полиции обязан заниматься охраной общественного порядка даже во внерабочее время. Поэтому нереагирование на преступление со стороны полицейчского уже является преступление с его стороны.

Напомним, изнасилованная в Кагарлыке девушка впервые публично рассказала о том, что с ней произошло. Жуткими воспоминаниями она поделилась в эфире телеканала “Украина“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.