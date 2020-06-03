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Изнасилование в полиции: ГБР выясняет, почему другие копы не вмешались

Комментариев: 4
Полицейские, находившиеся в райотделе Кагарлыка, но не помешавшие изнасилованию, могут пойти под суд.
Александр Бабиков
Александр Бабиков
Фейсбук ГБР

В ходе расследования уголовного дела по факту изнасилования женщины в полицейском участке Кагарлыка следователи ГБР выявили другие эпизоды с участием этих полицейских. Теперь нужно их отработать и собрать доказательства. Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал первый заместитель директора Государственого бюро расследований Александр Бабиков.

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По словам замглавы ГБР, следователи сейчас также выясняют, чем были заняты другие сотрудники полиции, которые в ночь преступления находились в райотделе и могли видеть или слышать, что происходит. Выясняется также, знали ли руководители этого отделения полиции, чем занимались их подчиненные.

Если будет собрано достаточно доказательств, что кто-то из тех, кто там находился, слышали, видели или могли видеть, - они будут соучастниками. Потому что они как сотрудники правоохранительного органа обязаны были пресечь любое преступление, независимо от его подследственности, - заявил Бабиков.

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Он подчеркнул, что любой сотрудник полиции обязан заниматься охраной общественного порядка даже во внерабочее время. Поэтому нереагирование на преступление со стороны полицейчского уже является преступление с его стороны.

Напомним, изнасилованная в Кагарлыке девушка впервые публично рассказала о том, что с ней произошло. Жуткими воспоминаниями она поделилась в эфире телеканала “Украина“.

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Теги: Кагарлык, полицейские, изнасилование, ГБР
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Комментариев (4)
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jeksoncool    03.06.2020, 17:24
Оценка:  +1
jeksoncool
Сам был свидетелем когда был юн, поздно вечером шел мимо участка милиции; на крыльце стоят 2 хари в форме и курят, возле крыльца лежит полураздетая, бухая деваха, а они ей пошла от сюда ш.ара. Отымели и выбросили.
ИИИИИИИИИИ    03.06.2020, 18:09
Оценка:  0
ИИИИИИИИИИ
Мы так тоже по юности девчонку домой подвезли. Она с парнем поссорилась и пошла пешком. А её уже менты заприметили - ехали за ней, в бобик сначала вежливо сесть предлагали, потом угрозами. Она нам почти бросилась под машину. Нас потом остановили, но мы сказали - сеструха наша. Отстали. Уроды.
Lyonya-Space    03.06.2020, 17:20
Оценка:  +2
Lyonya-Space
Да что там выяснять? Круговая порука!
Света    03.06.2020, 17:11
Оценка:  +3
Света
Потому что подобное происходило и происходит везде. Принципы, внедренные в Украине нквд, не меняются. Единственный результат реформы это превращение полиции в личную армию Авакова.
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