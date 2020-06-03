В Минюсте рассказали о компенсации тем, кто незаконно был помещен в СИЗО

Закон предусматривает несколько случаев возмещения компенсации для лиц, незаконно помещенных в СИЗО.

Люди, которые находились в следственных изоляторах, но были судом признаны невиновными, смогут получить компенсацию за период, проведенный в СИЗО. Об этом министр юстиции Денис Малюська рассказал в комментарии Цензор.НЕТ.

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"Те, кто сидел в СИЗО, и затем был признан невиновным, получат компенсацию, предусмотренную специальным законом по специальной процедуре", - отметил министр.



В Минюсте объяснили, что речь идет о процедуре, предусмотренной Законом "О порядке возмещения ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, органов досудебного расследования, прокуратуры и суда".

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Закон предусматривает несколько случаев возмещения компенсации. Такая процедура возможна в случае, если суд вынесет оправдательный приговор, или в решении суда (кроме постановления о назначении нового рассмотрения) будет указан факт незаконного сообщения о подозрении и незаконного содержания под арестом.



Компенсацию также возможно будет получить в том случае, если уголовное производство закрыто из-за отсутствия уголовного правонарушения или, если суд примет решение об отсутствии состава уголовного преступления.

Напомним, платные камеры в Киевском СИЗО уже принесли в бюджет 60 тысяч гривен.

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