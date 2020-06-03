Зеленский признался, что не знает, как побороть контрабанду полностью

Президент обсудил проблему контрабанды с предпринимателями и рассказал о своем видении.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эффективно бороться с контрабандой можно после договоренностей со смежными государствами об обмене информацией. При этом президент не знает, можно ли убрать контрабанду полностью. Об этом глава государства заявил во время встречи с представителями бизнеса в Хмельницкой области, пишет РБК-Украина.

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По словам президента, добиться ощутимых успехов в борьбе с контрабандой можно только путем масштабных изменений на таможне, в том числе ее частичной “оцифровки“. Но не менее важным направлением является также налаживание двусторонних связей с соседними странами.

Как только со странами будем договариваться об обмене информацией, когда мы будем знать, что выехало это, значит и приехало это, а не другой продукт. Как только это будет - не будет контрабанды. Ну, полностью ее убрать, я не знаю, возможно ли вообще, - заявил Зеленский.

Напомним, Зеленский поехал проверять, как идет “Большая стройка“ в регионах. Президент проведет два дня в Хмельницкой области, где ознакомится с ходом капитального ремонта автомобильных дорог.

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